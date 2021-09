Rechazan empresarios que covid sea riesgo laboral

*Complicado pagar IMSS y todavía quieren agregarle enfermedades: Coparmex

Por: Andrei Maldonado

La propuesta de que el covid-19 sea considerado como riesgo laboral para los trabajadores es algo que no ve con buenos ojos la iniciativa privada, pues resultaría incosteable para las empresas, afirmó Oscar Moreno Littleton, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex).

Tras las declaraciones que hicieran los diputados locales Sughey Torres y Ricardo López Pescador, en virtud de considerar al virus del SARS-COV2 como riesgo de trabajo, el entrevistado calificó esta idea de una “locura” y una “ocurrencia”, ya que ningún empresario tendría capacidad de costearlo.

El líder empresarial enfatizó que ya en la actualidad es sumamente complicado poder pagar al IMSS lo correspondiente a gastos por riesgos de trabajo como para sumarle todavía una enfermedad que en los hechos le está afectando a toda la población, no únicamente al gremio laboral.

Recordó que han sido las empresas las que, desde el día uno de la pandemia, han puesto todo de su parte para frenar los contagios de covid con la implementación de medidas sanitarias propias, además de apegarse a las establecidas por el sector salud, aun a cuestas de sus propias ganancias.

Moreno Littleton demeritó las declaraciones de ambos diputados, aseverando que no deja de ser solo una opinión emitida al aire y no una propuesta real para cambiar la Ley de Trabajo; “sabemos que recién llegan y quieren dar una declaración importante, pero no va más allá de eso”, expresó.

Consideró que una reforma a la Ley Federal del Trabajo que incluya al covid como riesgo laboral terminaría enterrando al sector productivo, el cual ha luchado por salir adelante durante la actual contingencia, aun en contra de las medidas poco acertadas que ha tomado la autoridad federal al respecto.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp