Rechazan regidores del PRI prórroga para entrega de cuenta pública bimestral

Pese a que fue aprobado por mayoría los regidores que integran la fracción del PRI en el Cabildo votaron en contra de la solicitud que hiciera el director de Finanzas y Administración Municipal Francisco Bueno Ayub, esto para entregar los estados financieros del municipio hasta el día 31 de enero.

Alejandro Gutiérrez Delgado, edil priista, explicó que la razón de su voto fue que de acuerdo a lo que marca la ley la tesorería municipal tiene hasta el día 20 del mes para entregar los estados financieros, sin embargo es la segunda vez que el director de esta área pide una prórroga, por lo que temen que esto se le vaya a hacer costumbre.

El edil consideró que si no les alcanza el tiempo los regidores panistas y el propio director deberían contemplar un cambio a la ley, de lo contrario se debe respetar lo que ésta marca; “nosotros no queremos ser una oposición sin fundamento. Hemos votado en contra porque el director no nos dio un argumento válido para el retraso”, expresó.