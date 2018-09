Rechazan versión de jefe de Judicatura de Ecuador por advertir destituciones

Quito, 17 sep (EFE).- La Corte Nacional de Justicia (CNJ, Supremo) de Ecuador rechazó hoy una versión del presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, quien advirtió de eventuales destituciones tras un proceso de evaluación a los magistrados del país.

La Corte, mediante un manifiesto, instó al Consejo de la Judicatura a que ejerza sus competencias con respeto al sistema judicial del país y al derecho de los jueces, sobre todo a su “dignidad, honra y buen nombre”.

Merlo, en declaraciones recientes, anticipó que jueces podrían ser destituidos tras unas evaluaciones que llevará adelante una comisión de la Judicatura que, incluso, podría revisar algunas sentencias.

Los nombramientos de jueces provienen de concursos de “méritos y oposición”, sostiene el manifiesto y remarca que las resoluciones judiciales “sólo pueden ser revisadas por un órgano judicial superior”.

El que lo haga un órgano administrativo, como sería una comisión evaluadora de la Judicatura, afectaría “la independencia de los juzgadores”, añade el escrito difundido por la CNJ.

Además, recordó que los jueces que ahora ejercen sus cargos lo hacen conforme a la ley y ese tiempo sólo “puede romperse por falta de ética o negligencia absoluta”.

Por eso, agrega el manifiesto, la evaluación anunciada por la Judicatura, cuyos parámetros de medición aun no se han aprobado, debe buscar “mejorar el servicio judicial, determinar si los jueces han despachado las causas asignadas y si se han desempeñado con ética”.

Además, recuerda que dicha evaluación no se ha iniciado y, al no conocer sus resultados, no se puede anticipar criterio y decir “que saldrán varios jueces, muchos, todos, pocos o ninguno”.

“Llamamos al órgano administrativo de la Función Judicial a ejercer sus competencias en el marco de la Constitución y la ley, respetando el sistema de justicia, los derechos de los jueces”, así como de las sentencias, que gozan de legitimidad entre la sociedad, añade el manifiesto. EFE