Rechazarían cuentas públicas de 5 municipios

Observaciones en aplicación de recursos por encima de lo que marca la ley

Durante el proceso de revisión de las cuentas públicas correspondientes al 2017, tanto del Gobierno Estatal como de municipios y organismos autónomos, existe la posibilidad de que 5 no sean aprobadas debido al porcentaje de observaciones que tienen, informó la diputada Patricia Jiménez, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado.

Al referirse a los resultados de los dos primeros paquetes que fueron analizados durante este período extraordinario de sesiones, la legisladora manifestó que ya se encontraron algunas cuentas municipales que exceden el 15 por ciento de observaciones que establece la Auditoría Superior de la Federación, por lo cual podrían no ser aprobadas por el Congreso.

Con respecto a los municipios que tienen el mayor porcentaje de observaciones, puntualizó que hay casos de pueblos muy chiquitos, como Hidalgo que tiene un 32%; Otáez con 20%; Santa Clara, 27%; Pueblo Nuevo con 20% y Pánuco de Coronado, 16%, que son los que hasta el momento se han detectado en esta situación, por lo cual será necesario ver de qué se tratan estos señalamientos.

Con respecto a los factores por los cuales se originan estas observaciones, la diputada manifestó que en la mayoría de los casos es porque no se presentan los documentos para comprobar la aplicación de recursos públicos, pues explicó que se han presentado casos en los cuales se realizaron pagos a personal que se contrató pero no existen los contratos, hay obras que no se han justificado con documentos, entre otros.

Sin embargo, en lo que se refiere a cantidades, el que tiene una de las más elevadas en observaciones es el de Durango con 14 millones de pesos, los cuales representan un 0.32% con respecto al presupuesto que recibe cada año este municipio, que supera los 2 mil millones de pesos, por lo cual es prácticamente nada lo señalado, al igual que en el caso del gobierno estatal que tiene observaciones por un 0.62 por ciento, explicó la diputada.

Otro de los temas que también se abordarán durante esta revisión de cuentas públicas, agregó la legisladora, es lo que se refiere a las observaciones que se hicieron durante ejercicios presupuestales anteriores, como el del 2016, especialmente en el caso de los municipios con mayores porcentajes como el Mezquital o Santiago Papasquiaro, pues aunque han presentado algunos documentos comprobatorios, no han solventado todo lo que se observó y se espera que lo hagan dentro de los plazos que establece la ley.