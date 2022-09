Recibe Lety Herrera un ayuntamiento destruido

*“Bienes no les cuestan a ellos, a nosotros, sino al pueblo

Por: Martha Medina

“Recibimos mal la administración de Gómez Palacio, con un edificio que a propósito le rompieron todas las paredes, lo pienso y no puedo creer esa saña para destruir un edifico que no les costó a ellos, a nosotros, sino al pueblo”, señaló la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, quien dijo que en unos días más dará a conocer las condiciones en las que recibió el ayuntamiento.

Al referirse a las condiciones en las que encontró la administración, la presidenta municipal manifestó que “vamos mal, no vamos bien, no me adelantaré, sí hay anomalías pero no queremos adelantar vísperas ni decir, exactamente el tesorero dará una rueda de prensa para que conozcan los gomezpalatinos esta situación”, dijo textualmente, para señalar que de entrada recibió un edificio devastado.

“Adrede agarraron marros y rompieron todas las paredes, es de verdad, lo pienso y digo: no puedo creer esa saña para destruir un edificio que no les costó a ellos, no a nosotros, le costó al pueblo de Gómez Palacio, en los años de don José Rebollo Acosta y en inicio a don Carlos Herrera, mi padre, y que lo hayan destruido de esa manera”, señaló la alcaldesa.

Puntualizó que todavía no se ha podido constatar la situación financiera de la Presidencia Municipal, por lo cual no se sabe si está en quiebra o no, pues aún se analizan los números, como es el caso de muchos alcaldes, para señalar que en el momento en que tenga los datos exactos dará una rueda de prensa para dar a conocer el estado en el que se encuentra el ayuntamiento de Gómez Palacio.

Dijo que en estos momentos se llevan a cabo auditorías y de acuerdo a los resultados que se tengan en estas el asunto quedará en manos de las autoridades correspondientes, que se encargarán de actuar.

También se refirió a la situación que se presenta en cuanto a seguridad, al señalar que en Gómez Palacio se dejó de hacer todo en este renglón, pues en estos momentos no se cuenta con patrullas ni elementos de la policía, porque fueron dados de baja 150, “dejaron abandonado al municipio dos semanas antes, eso es un delito, no había quién atendiera en la presidencia”, dijo Leticia Herrera, al señalar que una vez que concluyan las auditorías que están en proceso se presentarán las denuncias correspondientes.

