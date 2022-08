Reciben más de 34 mil niños vacuna anticovid

*Resultados positivos en lo que va de inmunización

Por: Martha Medina

A dos días de que inició la vacunación para prevenir la covid-19 a niñas y niños que tienen de 5 a 11 años de edad, se han tenido resultados positivos, que se traducen en la aplicación de más de 34 mil primeras dosis, de las cuales 31 mil se aplicaron en el módulo que se encuentra en la Fenadu, informó el gobernador del estado José Aispuro Torres.

En conferencia de prensa, señaló que esta semana se logró avanzar en el tema de vacunación para la protección de la población más vulnerable en el tema de salud que es la niñez, como lo indica la aplicación de 34,247 dosis al grupo mencionado anteriormente, para luego hacer un llamado a los padres de familia y las personas rezagadas en la aplicación de la vacuna, para que acudan al módulo que se encuentra en las instalaciones de la Fenadu para que reciban esta inmunización.

Agregó que no solamente se aplica la vacuna a las niñas y niños de 5 a 11 años, sino también a quienes por alguna razón no se aplicaron las dosis en el momento que les correspondía, pues manifestó que es muy importante que la población tenga esta protección, que ha permitido salvar muchas vidas, pues manifestó que si no se hubiera realizado este trabajo en el tema de salud durante la pandemia los resultados serían otros.

Trabajan en minería más de 20 mil mujeres

Por otra parte, también se refirió a la minería en la entidad, al recordar que se llevó a cabo en esta ciudad el Congreso Nacional de Minería, donde se abordaron temas relacionados con esta actividad, tanto en temas ambientales como en dar una mayor seguridad a los trabajadores, además de destacar la participación de las mujeres en esta actividad, pues dijo que cada vez son más las que se incorporan a la misma.

Agregó que actualmente son 7 mil mujeres las que laboran de manera directa en las empresas mineras del estado, en labores directamente en campo y también en áreas administrativas, pero en total son poco más de 20 mil las que trabajan de manera indirecta en una actividad que antes estaba vetada para ellas.

Dijo que en el estado se ha hecho un esfuerzo importante en coordinación con todas las instancias de gobierno para la supervisión de cada una de las minas que laboran, que corresponden a los 23 proyectos mineros que están en operación en Durango, y se ha constatado que en todos se cumplen los protocolos en el tema de seguridad para los trabajadores.

Puntualizó que de manera permanente se llevan a cabo inspecciones en las distintas plantas mineras que hay en la entidad para verificar las condiciones en las cuales laboran, para señalar que en Durango hay minas que son un referente a nivel nacional debido a la tecnología con la que trabajan actualmente.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp