Reclaman por falta de apoyos estatales

Habitantes de varias colonias de la ciudad, que forman parte de la organización “Alianza Ciudadana por Durango”, se manifestaron para exigir que se dé respuesta a las peticiones que han presentado desde hace tiempo en la Secretaría de Bienestar, la cual se comprometió a verificar las condiciones en las que viven las personas que solicitan el apoyo, pero hasta el momento no lo han hecho, además de que tampoco hay respuesta de otros organismos estatales.

Sobre esta situación, el líder de la agrupación, José Ángel Mejorado Oláguez, manifestó que los habitantes de varias colonias tomaron la determinación de manifestarse afuera del Centro de Convenciones Bicentenario, para pedir al gobernador del estado que se cumplan los ofrecimientos de apoyos que les hicieron desde hace tiempo, tanto en la Secretaría de Bienestar como en la Comisión Estatal de Suelos y Vivienda.

Manifestó que en el caso de la Secretaría de Bienestar se solicitaron apoyos consistentes en estufas ecológicas, boiler solar, tinacos, en la dependencia que calificó como Secretaría de Malestar, pues recordó que se hizo el compromiso de que personal de la misma realizaría visitas de verificación en las viviendas de los beneficiarios, lo cual no ha sucedido hasta el momento.

Agregó que hubo personas que pagaron 6 mil pesos para que se les construyera un cuarto adicional por parte de COESVI y hasta el momento no se han iniciado los trabajos, además de que no ha sido posible establecer comunicación con personal de la dependencia, que solamente culpa a la pandemia.

“Vamos con el secretario de Gobierno y es lo mismo, no nos atiende”, dijo Mejorado Oláguez, al puntualizar que también existe otro compromiso que no se ha cumplido, de apoyar a los choferes del Sindicato de la Unión de Transportistas Benito Juárez”, con la entrega de despensas alimentarias y este compromiso todavía no se cumple, a pesar de que se trata de personas que se vieron afectadas en su economía por la pandemia.

Dijo que se trata de un conflicto, porque no hay con quién platicar sobre estos problemas, no hay una solución, por eso tomaron la determinación de acudir a pedir la intervención del gobernador, pues afirmó que con el pretexto de la pandemia no se les da una respuesta ni trabajan los funcionarios.

