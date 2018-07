Recomienda el IMSS medidas para contrarrestar la depresión posparto

La depresión es la enfermedad más frecuente en el posparto, afecta a un promedio del 15% de las madres

El hecho de que el embarazo haya sido planeado y deseado no impide que algunas mujeres afecten su estado de ánimo en las semanas o meses posteriores al parto

Médicos del Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dicen que no se sabe cuál es la causa exacta, pero sí existen muchas circunstancias que pueden favorecer o desencadenar una depresión.

Ciertos trastornos físicos, como la anemia o una alteración de las hormonas tiroideas, pueden favorecerla. Por eso, ante la primera sospecha de que la madre no está bien, es recomendable visitar al médico para descartar cualquier otra alteración.

Vivir la experiencia de un parto traumático, con fórceps o cesárea urgente, o un bebé prematuro, o que ha requerido un ingreso hospitalario, son experiencias que pueden desencadenar una depresión o, incluso, un síndrome de estrés postraumático.

La falta de sueño y el agotamiento también pueden ser un factor de la depresión posparto. Por eso es muy importante aprovechar los momentos en los que el bebé duerme para descansar o dormir junto a él; incluso, las pequeñas siestas de 20 minutos mejoran el estado de ánimo de la madre.

En otras ocasiones, la depresión se manifiesta en forma de obsesión por la salud del bebé o por su alimentación. Muchas madres visitan al pediatra frecuentemente buscando calmar la inseguridad que sienten con su niño. Incluso, algunas llegan a angustiarse porque sienten que en cualquier momento la vida del recién nacido está en peligro, más si tienen la responsabilidad de bañarlo o de acostarlo incorrectamente y que por ello pueda bronco aspirar. Ciertamente deben tenerse todos los cuidados con el manejo del neonato, pero nunca es bueno caer en los extremos.

Los médicos pediatras de la Institución tampoco recomiendan suprimir la lactancia materna para iniciar un tratamiento psicofarmacológico, ya que la lactancia atenúa el efecto de la depresión en el bebé. Además, hay antidepresivos que son compatibles con la lactancia, siempre y cuando así lo indique su médico tratante.

Algunas medidas para superar la crisis depresiva es dormir el mayor tiempo posible, buscar el contacto con quienes que no tengan el padecimiento y que pueda trasmitirle sus experiencias positivas; salir a pasear, tomar el sol, hacer ejercicio moderado y, sobre todo, no quedarse callada, y aprender a pedir ayuda no sólo a su médico, sino también a sus seres queridos que seguramente le harán sentir las muestras de afecto.