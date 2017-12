Recomienda evitar la automedicación

Con frecuencia las personas insisten en automedicarse, en tratar un dolor muscular o articular con analgésicos y antiinflamatorios y a menudo sólo consiguen mejorías incompletas y temporales, incluso es probable que sea el reflejo de un órgano o una visera en disfunción, señaló el Director de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social Lorenzo Alvarado Sarmiento,.

Dijo que el estrés y las alteraciones emocionales repercuten negativamente sobre nuestros órganos y vísceras, y estos también pueden hacerlo sobre nuestros músculos, articulaciones y especialmente sobre las vértebras.

Gran parte de las personas que padecen de acidez estomacal a causa del estrés o una mala alimentación, optan por tomar medicamentos para reprimir el síntoma y enmascarar el problema arriesgándose a afectar otros órganos como el sistema nervioso, el intestino delgado, el riñón, entre otros.

Que el paciente no esté consciente de que algún órgano trabaje de manera disfuncional, no significa que no existe el problema y que éste pueda tener mayores complicaciones con el tiempo, por ello recomendó no automedicarse y acudir con su médico familiar para ser valorado y medicado en forma adecuada.

Finalmente comentó el Dr. Alvarado Sarmiento que nuestro organismo puede enfermar por diferentes causas y es muy común que se recurra a otras alternativas como son los productos naturistas, pero siempre lo más aconsejable es acudir con un profesional de la medicina para que le prescriba el tratamiento más adecuado.