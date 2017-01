Recomienda SSD el adecuado cuidado de los dientes

Durante la temporada invernal prevalece el consumo exagerado de la comida típica, postres, bebidas dulces o chocolates, por lo que se requiere tomar un poco de conciencia sobre los efectos que tendrán en la salud general, así como las complicaciones en la salud bucal.

El Secretario de Salud en el Estado, César Franco Mariscal, destacó que una correcta limpieza de los dientes por la mañana, la noche antes de dormir y durante el día después de cada comida es primordial para evitar la formación de la placa bacteriana, puesto que es un factor principal en la formación de caries y otras infecciones.

Realizar unos sencillos pasos y teniendo la vigilancia constante del dentista, ayudará a conservar la salud de la boca toda la vida y se disfrutará de la temporada decembrina; es importante cepillar sus dientes con una pasta dental fluorada, comer una dieta balanceada que contenga los cinco principales grupos de alimentos y en la que se incluyan equilibradamente pan, cereales, frutas, verduras, carnes, aves, pescado, leche, queso y yogur, limitando el consumo de alimentos chatarra.

Asimismo se debe visitar regularmente al dentista no solo cuando se tenga molestias o dolor, revisar periódicamente las encías, o en su defecto, realizar una limpieza dental profesional; además es importante hacerse un examen general de la boca ya que es clave para prevenir caries y enfermedades de las encías.

Además, debe informar a su dentista de los cambios en su estado de salud general sobre cualquier tratamiento médico que hubiera iniciado o si recibe algún fármaco o compuesto prescrito por su médico, incluya aquellos medicamentos que toma por su propia cuenta; use hilo dental sobre todo al acostarse y evite el uso del tabaco y sus productos (cigarrillos, puro o pipa), ya que estos incrementan el riesgo de sufrir enfermedades de las encías, cáncer bucal o en la garganta.

Y tome en cuenta que no es normal el sangrado de las encías, en dicho caso es preferible acudir con el dentista si se presenta hemorragia espontánea, durante el cepillado o al utilizar el hilo dental, o bien si advierte que se han separado sus dientes o si ha habido cambios en la forma como muerde; evite apretar los dientes al hacer algún esfuerzo físico o cuando se sienta sometido a estrés o preocupaciones; en caso de practicar algún deporte de contacto, no olvide utilizar un protector bucal para evitar fracturas o la pérdida de dientes.

Recuerde que los dientes no son una herramienta para abrir envases, cortar empaques o hilos, son para masticar; no muerda objetos duros como lápices, hielo o nueces, ya que los dientes se pueden fracturar; evite el consumo azucares refinados y conserve la salud bucal con tan sólo llevar una dieta balanceada, seguir los concejos de su médico y evitar la comida no saludable para la salud.