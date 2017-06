Recomiendan a varones reducir consumo de productos con conservador

Guadalajara, 21 Jun (Notimex).- El experto Gustavo Ángel Trejo Arias dijo que el consumo excesivo de productos industrializados con altas cantidades de conservadores es un factor altamente asociado a la hipertrofia prostática y al cáncer en varones, a obstrucciones crónicas y graves de secreciones (orina y semen) y a la aparición de tumores tanto en la próstata como en los testículos.

El jefe de Departamento Clínico de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 91 del IMSS Jalisco agregó que aunque dichas patologías tienen un componente genético, el estilo de vida sedentario y sobre todo la falta de productos naturales en la dieta diaria aumenta la probabilidad de que aparezcan en varones sin antecedentes familiares.

“En el caso de la hipertrofia, la próstata incrementa su tamaño, el problema es que interfiere en el paso de las secreciones por la uretra, de manera que no sólo se trata de orinar, sino también de eyacular; síntomas de este problema son incontinencia urinaria, micción dolorosa o con sangre, incapacidad para orinar o presentar goteo al final de la micción”.

Comentó que síntomas similares se presentan cuando el varón tiene cáncer de próstata, por lo que cualquier molestia en vías urinarias debe consultarse con el médico familiar.

Mencionó que un sencillo cuestionario de siete preguntas en los Módulos PrevenIMSS basta para determinar el grado de riesgo de una persona ante esta enfermedad.

En cuanto al cáncer de testículo, expresó que el paciente observará una bolita, una masa abultada que no estaba anteriormente “o hinchazón en uno de los testículos que lo hacen ver más grande, en algunas ocasiones hay dolor, pero esa no es una constante, así como sensación de pesadez en la parte baja del abdomen o en el escroto”.

Aconsejó a quienes ya tienen un problema de este tipo y a quienes aún no lo han desarrollado, “llevar una vida saludable, consumir vegetales, proteínas, pero lo más natural posible, no productos procesados, con químicos, también hacer ejercicio mínimo tres veces a la semana durante 30 minutos seguidos y consultar al médico al menos una vez al año, aun cuando no haya síntomas”.