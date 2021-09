Reconocen labor de CEPC durante pandemia

*Ha brindado apoyo tanto en contingencias como a instituciones de salud

Por: Martha Medina

Desde que inició la pandemia la Coordinación Estatal de Protección Civil ha brindado apoyo a las instituciones de salud, tanto en el traslado del 95 por ciento de pacientes covid a los distintos hospitales para atenderlos de esta enfermedad, como verificar el cumplimiento de los protocolos en establecimientos, señaló el titular de la CEPC, Guillermo Pacheco Valenzuela, durante la inauguración de un mural con el que se reconoce la labor del personal de esta dependencia, tanto en contingencias como en el tema sanitario.

Al referirse al mural, obra del joven pintor José Miguel Solís Ríos, el coordinador de Protección Civil manifestó que en parte se hace un reconocimiento al trabajo encaminado a la prevención con la participación de la población en general, mientras por la otra establece la labor del personal.

“Al estar también de mano a mano con la Secretaría de Salud, con los médicos, con las enfermeras en el combate a esta pandemia que nos ha afectado, ya que la Coordinación se ha hecho cargo del traslado del 95 por ciento de los pacientes covid y esta situación es importante porque ninguno de estos elementos se ha contagiado, independientemente de que ya están vacunados”, dijo Pacheco Valenzuela.

Puntualizó que se ve el gran esfuerzo que ha hecho el Gobierno del Estado hacia la Coordinación para poder tener todos los insumos necesarios para realizar esas actividades que se mantienen, pues dijo que hay días con mayor cantidad de pacientes y otros en los que no, pero se tiene este servicio las 24 horas del día.

Expresó un agradecimiento a la iniciativa que tuvo José Miguel Solís y el área de Psicología de la Coordinación, por este mural que la gente podrá admirar en las instalaciones de la dependencia.

También se refirió a la situación que se presenta respecto a la pandemia, informó que hay una disminución importante en la hospitalización de pacientes, además de que la mortalidad se ha mantenido muy baja, pues en los últimos días se han tenido menos defunciones por esta enfermedad.

Se ha observado que en lo que va del mes de septiembre, comparado con el mes de agosto, se tienen 2,170 casos positivos y alrededor de 150 defunciones, lo cual implica que se puede comparar con el mes de julio, lo cual de continuar con este comportamiento puede llevar a un cambio de semáforo hacia abajo.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a la ciudadanía para mantener los cuidados para evitar contagios de coronavirus, pues manifestó que se han observado lugares de concentración masiva donde la gente no usa cubrebocas, no cumplen con la sana distancia, para recordar que a pesar de que se tenga la vacuna existe conocimiento de gente que se ha vuelto a contagiar, de personas que han fallecido a pesar de estar vacunadas, por lo cual consideró que este relajamiento no ayuda a cumplir con esa responsabilidad social de la población.

“Existe una nueva cepa que ya está en México, es colombiana, denominada ‘mu’, no sabemos cómo se va a comportar, pudiera llegar a tenerse otro incremento que no quisiéramos”, dijo, para resaltar la importancia de que se respeten los aforos y las medidas definidas por el Consejo de Seguridad en Salud.

