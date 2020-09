Recortan a Durango 340 mdp federales

*Estaban incluidos dentro del presupuesto de este año

Por: Martha Medina

Durante este año se han deja de recibir poco más de 340 millones de pesos por participaciones federales, con respecto a los recursos que se autorizaron en el presupuesto, informó el gobernador José Aispuro Torres, quien dijo que se espera recuperar una parte de ese dinero a través del Fondo de Compensación que se aplicará cada mes; también dijo que continuará el trabajo para lograr la reactivación económica y se concluirá el año con obra pública en todos los municipios.

Entrevistado poco antes de presidir la celebración del “Día de la Policía Estatal”, el mandatario estatal habló sobre estos temas, luego de puntualizar que en esta administración se respalda a las corporaciones de seguridad con salarios por encima de los que se cubren de manera ordinaria a los trabajadores, pues se han incrementado en 30 por ciento, además de que se aumentó la capacitación y los beneficios para las familias de los elementos.

También reconoció que el trabajo realizado por las corporaciones policiacas han permitido que Durango sea de las entidades que de manera gradual, constante, han reducido los índices delictivos de alto impacto, además de que han jugado un papel fundamental durante esta pandemia sanitaria.

Por otra parte, también se refirió a la situación que se presenta con el presupuesto federal que se autorizó a Durango en este año, manifestó que se han presentado situaciones complicadas, porque aunque ya entró en acción el Fondo de Estabilización, este no recupera la totalidad de los recursos que no se recibieron en participaciones, que fueron superiores a los 340 millones de pesos hasta el momento, situación que no solamente afectó al gobierno estatal sino también a los municipios.

Respecto a la obra que se realizará para fin de año, externó que se firmó un convenio con los gobiernos municipales para concretar una inversión superior a los 1,100 millones de pesos, para obras de infraestructura básica como agua potable, drenaje, electrificación y vivienda, acciones que permiten mejorar la calidad de vida de las familias.

Agregó que en estos momentos el gobierno estatal ve la forma de cómo cerrar el año, pues a partir del mes de julio se empezó a ver que el fondo fuera mensual, no trimestral como anteriormente, para tratar de recuperar un porcentaje de los recursos que ya no ingresaron, esta situación afectó las acciones que se tenían planeadas en mantenimiento de caminos, infraestructura social, vivienda, entre otras áreas, además de el tema de salud.

Sobre esto dijo que se han dado pasos importantes, aunque reconoció que todavía falta por hacer, por lo cual hizo un llamado a la población para mantener las medidas para cuidar la salud, pues aunque haya un semáforo amarillo no quiere decir que el problema de la pandemia esté resuelto, se ha caminado por la ruta correcta, pero hay que mantener el cumplimiento de los protocolos.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp