Rector de la UAM crítico con Daniel Ortega renuncia en medio de crisis

Managua, 23 nov (EFE).- Ernesto Medina, critico del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció hoy su renuncia a la rectoría de la privada Universidad Americana (UAM), en medio de la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde abril pasado y que ha dejado cientos de muertos.

Medina explicó en una carta pública que renuncia a la rectoría de la UAM, vinculada al Ejército de Nicaragua, con el fin de contribuir a encontrar una salida pacífica a la “grave crisis que amenaza el futuro” del país centroamericano.

“En el momento histórico que vive nuestro país pienso que mis energías, mis capacidades y mi experiencia deben estar plenamente dedicadas a contribuir a encontrar una salida pacífica y duradera a la grave crisis que amenaza el futuro de Nicaragua”, anotó el académico, una de las voces críticas del Gobierno de Ortega y de los personajes más respetados desde que estalló la crisis.

En el documento, Medina, de pasado sandinista, dijo que tomó esa decisión tras un largo período de reflexión y “motivado siempre por la bienandanza de la Universidad, el bienestar de nuestros alumnos y el futuro de la sociedad nicaragüense”.

Sostuvo que su renuncia, que será efectiva a partir del primero de enero de 2019, tras 11 años como rector, la presentó en días recientes ante la Junta de Directores de UAM, la cual la aceptó.

“Después de una larga trayectoria dedicada a la vida académica, a la investigación y a la educación no ha sido fácil tomar esta decisión, pero al igual que tuve que hacerlo en otras encrucijadas de mi vida, he optado por tomar el camino que considero me lleva hacia un lugar en el que puedo ser más útil a Nicaragua”, apuntó.

Medina aseguró que se va de la UAM “sin reproches para nadie”, que se considerará siempre “miembro de su gran familia” y que “no quisiera que mi partida sea utilizada para abrir nuevas heridas o para profundizar aquellas que hoy nos dividen”.

“La UAM, al igual que todas las universidades de Nicaragua, enfrenta ahora momentos muy complejos y difíciles que debe aprovechar convertirlos en oportunidades para seguir creciendo y fortaleciéndose en lo académico, en lo humanista y, también, en compromiso social”, anotó.

“No dudo que la UAM seguirá por el camino de mantener firme el compromiso con su misión, su visión y sus valores; sobre todo, con la excelencia, la ética y la integridad profesional, la libertad y el pensamiento crítico y el respeto a los derechos de las personas”, agregó.

El académico, uno de los rostros visibles de la sociedad civil que quiere lograr una transición en el país centroamericano, hizo un llamado a la comunidad universitaria a respetar las diferencias y a unir “todas nuestras energías y capacidades para construir la nueva Nicaragua de todos”.

Medina fue una de las personas propuestas por la Conferencia Episcopal para formar parte de la mesa de diálogo con el Ejecutivo de Daniel Ortega, sin embargo, fue el único en ser vetado por el Gobierno, que no quiso que él participara de las conversaciones.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 a los fallecidos.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario. EFE