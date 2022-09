Rector de la UJED entrega reconocimientos a personal jubilado de la Escuela Preparatoria Diurna

El rector Rubén Solís Ríos entregó reconocimientos a cinco trabajadoras, entre administrativas y académicas, de la Escuela Preparatoria Diurna (EPD) de la Universidad Juárez, quienes cuentan con más de 28 años de servicio y ya podrán disfrutar de su jubilación tras dedicar toda una vida a la educación de los jóvenes universitarios.

“En 1979 firmamos el primer Contrato Colectivo de Trabajo en la Universidad, lo digo con conocimiento, pues me tocó firmarlo como líder sindical en ese momento. Antes en los sindicatos no había derechos para los trabajadores, envejecían trabajando sin recibir nada; en la cuestión salarial se les pagaba según la relación con la autoridad universitaria. Con el tiempo se logró cristalizar el derecho a la jubilación, esta historia tiene muchos episodios y hoy me da mucho gusto estar aquí en la Preparatoria Diurna; yo aquí cursé mi preparatoria y cada vez que vengo me da la nostalgia de esos bonitos recuerdos. Ustedes cumplieron y rebasan los 28 años de servicio, lo que les da el derecho a la jubilación. Quiero felicitarlas, es un derecho bien ganado, y quiero decirles que siempre serán universitarias”, expresó el guía universitario.

Por su parte, Javier Rodríguez Juárez, director de la EPD, expresó el reconocimiento de la comunidad de la unidad académica a su cargo hacia las trabajadoras administrativas y académicas que por 29, 30 y 32 años sirvieron y contribuyeron a la formación de muchas generaciones de esta emblemática institución.“Ese gran esfuerzo que día con día se construye y se refleja en el desarrollo social; trabajar en la Escuela Preparatoria Diurna es un privilegio, ser docente y trabajador administrativo nos permite crecer todos los días.Hoy es una ceremonia muy importante, buscando siempre que los trabajadores reciban el afecto y cariño de esta unidad académica. Quiero felicitarlas por entregarse toda una vida al beneficio de los universitarios”, les dijo.

Finalmente, Patricia Medina Herrera, maestra jubilada, en representación de sus compañeras expresó: “Me siento muy honrada, mis compañeras y yo hemos llegado al final de una etapa, han cesado los encuentros con nuestros alumnos y con las tareas. Por otra parte, la satisfacción de cambiar vidas, y creo que lo hicimos bien; me siento muy orgullosa de formar parte de la Escuela Preparatoria Diurna. A nuestros familiares, gracias por acompañarnos en todo momento. Muchas felicidades por esta nueva etapa, que aprovechen su tiempo de descanso. Siempre amaremos a nuestra Escuela y siempre seremos universitarias”.

Las maestras reconocidas fueron: Patricia Medina Herrera, por 29 años de servicio; Leticia Rodríguez Castrellón, por 32; Silvia Saucedo Salas, por 30; Evangelina Vela Navarrete, por 29 y la trabajadora administrativa Carmen Soriano Maldonado, por 32.

