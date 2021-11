Rector de la UJED entregó reconocimientos por más de 28 años de servicio a trabajadores del STEUJED

En la Casa del Jubilado del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad

Juárez del Estado de Durango (STEUJED), el rector Rubén Solís Ríos entregó 25

reconocimientos a trabajadores por más de 28 años de servicio en la máxima casa de

estudios. “Ustedes son un gran pilar y soporte para el desarrollo y crecimiento en la vida

diaria de los universitarios”, les dijo.

Solís Ríos reconoció la importancia del trabajo de cada uno de ellos; “… me es grato estar

con ustedes, que forman uno de los pilares fundamentales de nuestra querida

Universidad; en esta ceremonia se valora su institucionalidad, profesionalismo y los años

de servicio en los que han aportado un plus a la UJED y contribuido a incrementar los

índices de calidad. No es mérito menor entregar su vida a la Universidad, los felicito y la

hago extensiva a sus familiares y amigos. Hoy la Universidad es más fuerte que nunca

gracias al gremio que conforma el STEUJED. Larga vida y muchas felicidades”, expresó.

José Francisco Olivas Quiroga, secretario general del STEUJED, mencionó que

“… para nosotros es un evento muy importante, todos pasamos por un proceso para

ocupar un espacio laboral en la Universidad; hoy estamos de manteles largos y dentro de

los festejos del 46 aniversario de un sindicato con principios de lucha. Hoy reconocemos

el trabajo y la trayectoria de nuestros compañeros que le han entregado toda su vida a la

institución educativa más importante del estado, lo cual nos llena de gran orgullo”.

Asimismo, destacó que son un sindicato fuerte y unido, que siempre ve por los derechos

de sus agremiados y, en ese sentido, recalcó que hace unos días validaron el Contrato

Colectivo de Trabajo. “Agradezco su participación, pues obtuvimos una muy buena

respuesta; ustedes son la razón del sindicato y merecen un reconocimiento por todos

estos años de servicio. Como sindicalizado estoy muy contento de festejar a los

compañeros”, reiteró.

Los trabajadores que recibieron reconocimiento por más de 28 años de servicio fueron:

Mariel Aguirre Sánchez, Norma Obdulia Casas, María del Carmen Castrejón, Juana

Castro Alvarado, María Luisa Corral, María Magdalena Delgado, Margarita Gallegos

Esparza, Natividad García Castañeda, Sandra Hernández Soto, Micaela Lozoya Rocha,

Rosa María Campa, Silvia Salas, Verónica Soriano, Joaquín Ávila Díaz, Ignacio Flores

Cuevas, José Francisco Hernández, Flavio López, José Luis Magallanes, Mario Ernesto

Mayorga, Gerardo Rubén Molina Ontiveros, Jorge Murillo Lira, Víctor Manuel Ramírez y

un reconocimiento especial para José Luis González Romero, por más de 36 años de

servicio.

