Rector de la UJED le toma protesta al Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos del CCH 2022-2023

Al tomar la protesta al Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos 2022-2023 (CESA) del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), que encabeza Martín Galván, el rector de la Universidad Juárez, Rubén Solís Ríos, los exhortó a trabajar siempre en beneficio de sus compañeros, así como a ir de la mano con las autoridades de su escuela, pues en unidad y armonía podrán avanzar más, de mejor manera y reiteró el compromiso de apoyarles con la remodelación de su fachada.

Fue en el patio cívico del CCH donde el rector expresó su satisfacción por asistir a esta ceremonia de toma de protesta; “… Martín es un destacado estudiante y deportista, es bueno tener estos perfiles como presidentes”. Recordó que está vigente el compromiso de remodelar la fachada del Colegio, “… a los compromisos que hacen los candidatos en campaña les damos seguimiento y con mucho gusto colaboraremos para dicha remodelación. Quiero pedirles que se coordinen con el director del CCH, pues trabajarán juntos por el beneficio de los alumnos”, les dijo.

Asimismo, destacó que “… estamos muy contentos en la Universidad, pues después de dos años volvimos a las aulas, lo hicimos de manera responsable, con asesoría de expertos que nos dieron la seguridad. Al momento no se han reportado casos de contagios y esto es gracias al cuidado que tenemos todos, pues todas las unidades académicas cuentan con las medidas sanitarias. Por gracioso que se escuche, algunos estudiantes no conocían sus escuelas, y hoy me da mucho gusto que ya se estén adaptando y familiarizando con sus espacios”.

Por su parte, Humberto Castro Montenegro, director del CCH, expresó su alegría por esta oportunidad de estar juntos, pues después de dos años no se habían podido reunir debido a la pandemia que vino a cambiar el estilo de vida para todos. “Martín Galván es un joven muy participativo en todos nuestros eventos, sé que realizará un buen trabajo representando a sus compañeros, trabajaremos en equipo, siempre apoyaremos como Dirección. Muchas felicidades en esta nueva encomienda que te otorgaron tus compañeros”, le dijo.

Enseguida el recién nombrado presidente del CESA, Martín Galván, señaló que

“… somos una generación de jóvenes imparables, llenos de coraje; somos la generación que abrió los ojos. Hoy reafirmo mi compromiso con los que me apoyaron y con los que no, porque tenemos la capacidad de representar a todos. Venimos a cambiar la historia y a marcar corazones, ayudando y sumando esfuerzos por beneficio de mis compañeros. Quien no vive para servir, no sirve para vivir”.

Finalmente, Isaac Cisneros, presidente de la FEUD, brindó su total apoyo a la nueva dirigencia estudiantil de los ceceachinos; “… en este proceso vendrán tiempos muy bonitos; hago un llamado a la unidad al CCH, ahora toca trabajar en equipo. Les deseo el mejor de los éxitos, en mi persona tienen un amigo, un aliado universitario”, aseguró.

