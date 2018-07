Recuperación de espacios públicos partirá de ámbito municipal: Tatiana Clouthier

Por Arturo R. Moreno Rábago

México, 31 Jul (Notimex).- A fin de implementar una cultura de la legalidad, a través de la recuperación de espacios públicos y trabajar de manera cercana con los municipios del país, será una labor que realizará Tatiana Clouthier desde la Secretaría de Gobernación durante la próxima administración federal.

Clouthier Carrillo, propuesta para ocupar la Subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles, destacó que el objetivo de esas acciones es contribuir a recuperar el Estado de derecho mediante el impulso a la cultura de la legalidad.

En entrevista con Notimex, explicó que esta tarea “se hace a través de la educación, de grupos ciudadanos y de organizaciones que tienen influencia en los diferentes grupos” como son las organizaciones religiosas de todas las denominaciones.

La también maestra en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), explicó que “la cultura de la legalidad no es más que el apego al Estado de derecho y la conveniencia de que trates al otro como te gustaría que te traten”.

Indicó que para conseguirlo se necesita también de la confluencia de las universidades y de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y de aquellas que se dedican a formar ciudadanía.

Para lograrlo, añadió, “el municipio es el más cercano a toda esta tarea. Los municipios te podrán decir cuáles son los lugares en donde ellos tienen focos rojos y donde el cambio de un espacio público” sea necesario.

De acuerdo con la también licenciada en Lengua Inglesa por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, “eso es parte de lo que queremos en más lugares; a partir de las necesidades municipales pueda hacerse eso, ya sea con parques, con espacios culturales o inclusive con espacios deportivos”.

Señaló que durante el proceso de transición se buscará conocer los lugares prioritarios para estas acciones, por lo que “tiene que haber un censo de estos espacios, si no lo hay, entonces habrá que recabarlo y de los censos que te den habrá que validar; de acuerdo a las cifras de delitos donde hay empate en esa información”.

En opinión de Tatiana Clouthier, para conseguir la transformación en el país “estamos hablando de la participación de la sociedad, no solo en este llamado a la reconciliación, sino en la participación de la sociedad en todas las tareas”. Por otra parte, hizo hincapié en que durante la próxima administración se trabajará en el respeto a los derechos humanos, pues “se necesita atender temas muy serios que están abiertos que tiene que ver con victimas, periodistas, desplazados, desaparecidos”. Respecto a los pendientes en la materia, agregó que se está “vislumbrando y viendo cómo se va a hacer para que se atienda el pasado, el pasado muy reciente, y por otro atender el futuro para que los propios cuerpos policiacos no hagan lo que no se tiene que hacer”. NTX/ARM/MTG/VOTO/NAL/