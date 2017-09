Recurso para elecciones debe reestructurarse: PAN

Rómulo Campuzano González, secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, se pronunció a favor de que se reestructure el presupuesto federal destinado al proceso electoral de 2018 a favor de los afectados por los sismos del centro y sur del país.

Tras el sismo del pasado martes de 7.1 en la escala de Richter, mismo que provocó el colapso de más de 50 estructuras en la capital del país y ha dejado hasta el momento un saldo de 240 fallecidos en ocho estados miles de personas orientaron su crítica a los partidos políticos y al INE, pues el recurso para elecciones es muchas veces mayor al del Fondo Nacional para Desastres.

El entrevistado señaló que si bien la ley establece el destino que lleva el recurso público destinado a elecciones los acontecimientos vividos durante el mes de septiembre resultan una eventualidad, por lo cual el presupuesto de más de 31 mil millones de pesos que se ha dispuesto para el proceso electoral de 2018 debe replantearse a favor de los afectados por los sismos.

Recordó que dentro de los principios formadores de Acción Nacional está la búsqueda del beneficio de la sociedad por encima de intereses particulares, por lo que más allá de buscar tener credibilidad el partido debe abogar por la reorientación de los recursos por respeto a su historia; “estamos a favor de esta medida y esperamos se concreten los mecanismos para ello”.

Campuzano González recordó que no se debe olvidar que la emergencia no es únicamente en la Ciudad de México, pues los reportes de las autoridades federales indican que las poblaciones de Morelos y Puebla no están recibiendo apoyo y son las más necesitadas; “Oaxaca y Chiapas siguen devastadas y no debemos olvidarlas. El apoyo debe alcanzar para todos”, dijo.