Redes sociales postulan a Carlos Slim para presidente de México en 2018

México, 6 ene (EFE).- El nombre del magnate Carlos Slim comenzó a circular en redes sociales en las últimas horas cuando centenares de usuarios propusieron al empresario como candidato a la Presidencia de México para 2018, en un momento convulso para el país por las protestas por las subidas de precios de las gasolinas.

En plataformas como Twitter y Facebook promovieron un video con los hashtags #AnímateSlim y #SlimparaPresidente, que hasta primeras horas de este viernes eran principales tendencias, e instaban al multimillonario mexicano a ser candidato presidencial el próximo año.

El video, que tiene una duración de poco más de un minuto, expone varios argumentos por los que, consideran, el propietario de Grupo Carso podría ser la persona ideal para suceder a Enrique Peña Nieto como primer mandatario de México.

Entre las razones que se dan en el pequeño video destacan: la rivalidad empresarial que tiene el magnate con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, su independencia económica que “garantizaría un manejo honesto de los recursos públicos”, que no tiene compromisos con nadie y no necesitaría apoyo económico para campaña, y que no robaría, pues es el cuarto hombre más rico del mundo, según el listado de la revista Forbes en 2016.

El video, además, expone que el multimillonario “es la única persona a la que Trump le teme”, por lo cual lo califica como su “antítesis”.

Apenas en octubre pasado, en medio de la campaña electoral rumbo a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump acusó a Slim de usar su influencia en el diario The New York Times, del que es accionista, para ayudar a la aspirante demócrata, Hillary Clinton.

No obstante, en las últimas semanas de diciembre, el mismo Trump, ya como presidente electo, confirmó que se había reunido con el magnate mexicano e, incluso, lo calificó como “un gran tipo”.

La propuesta de Slim para presidente surge en medio del descontento social y las protestas que se han dado en todo el país por el aumento a la gasolina.

A este factor se le une la falta de credibilidad en el Gobierno, ya que según una encuesta publicada por el diario Reforma en agosto de 2016 la popularidad de Peña Nieto cayó el año pasado a mínimos históricos, pues únicamente 23 % de los ciudadanos aprueba su trabajo.

Sin embargo, el mes pasado, el multimillonario mexicano otorgó una entrevista al sitio Bloomberg en el que descartó algún día postularse a la presidencia de México. “(las de los políticos) son cosas muy diferentes a lo mío, en política las cosas suceden muy lentamente”, aseguró.

El video, que ya se ha subido a la plataforma Youtube, cuenta ya con poco más de 40.000 visualizaciones. EFE