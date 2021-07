Reducción de aforos no afecta al zoológico

Juan Emilio Camacho Rocha, director del Zoológico Sahuatoba, señaló que la reducción de los aforos a un 50 por ciento no será una restricción para el lugar, ya que este parque cuenta con una extensión de 5 mil hectáreas al aire libre, por lo que los asistentes pueden distribuirse sin riesgo, además siempre han sido vigilantes de que se cumplan los protocolos sanitarios al interior del recinto para evitar contagios entre asistentes y entre los trabajadores.

“Ese tema es de suma importancia también para nosotros como Zoológico, pero la ventaja que nosotros tenemos es que se trata de un espacio abierto y no vemos una situación de contagios ahí, ya que se trata de más de 5 hectáreas de terreno abierto y las personas que van llegan en grupos familiares pequeños de entre 6 y 3 personas que se distribuyen entre toda la superficie, entonces yo creo firmemente que no somos un lugar de contagio porque no hay aglomeraciones en ningún momento”, relató.

Señaló que a estos momentos tienen una afluencia diaria de entre 400 y 600 personas, mismas que se van distribuyendo a lo largo de la jornada.

Aunado a esto, expresó que trabajan en la remodelación de varios espacios, por lo que se considera la entrega en próximos días del herpetario y, una vez que se tengan dichos acomodos, se dará continuidad a los intercambios de animales que se realizan con otros estados.

Para concluir, el director hizo la invitación para que dentro de esta temporada vacacional los ciudadanos acudan al zoológico y disfruten de los espacios que ahí se tienen y así puedan interactuar con algunas de las especies.