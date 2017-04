Reforma de educación chilena fracasa en comisión de Cámara de Diputados

Santiago de Chile, 11 abr (EFE).- La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de Chile, rechazó hoy legislar la emblemática reforma educacional del Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, aunque este miércoles el Ejecutivo intentará revertir la situación.

Con seis votos en contra y seis a favor, el rechazo a la ley de educación superior fue posibilitado por el voto de abstención de la diputada comunista y miembro de la coalición oficialista, Camila Vallejo.

“Ministra me encantaría votar a favor de una reforma a la educación superior, pero no nos pidan votar a favor de un proyecto como este que me frustra y decepciona”, manifestó la emblemática exdirigente estudiantil.

“Yo tengo que rechazar, pero como no votaré con la derecha, me abstengo”, argumentó la diputada.

Por su parte, la ministra de Educación, Adriana Delpiano ofreció, en medio de la votación, eliminar el Crédito con Aval del Estado (CAE) en el año 2018 y congelar el aumento de aranceles estudiantiles.

Los estudiantes de la educación superior chilenos se han movilizado desde el año 2011 en procura de una educación pública gratuita, de calidad y sin fines de lucro, puntos que la presidenta Michelle Bachelet estampó en su programa de Gobierno.

Los diputados Giorgio Jackson (también exdirigente estudiantil) y Camila Vallejo, manifestaron que dichas demandas no se encontraban resueltas en el articulado.

“No tengo dónde agarrarme, no tengo cómo votar por esto, porque en el corto tiempo me estaría arrepintiendo”, apostilló Vallejo durante la sesión de la comisión legisladora.

Este miércoles el proyecto será votado en la sala de la Cámara Baja y de ser aprobado, regresará nuevamente para ser revisado por la Comisión de Educación.

Si la reforma educacional es rechazada por los legisladores, el Ejecutivo ya no tendrá tiempo para presentar un nuevo proyecto, ya que el 11 de marzo próximo finaliza el Gobierno de la presidenta Bachelet.

Este martes, miles de estudiantes chilenos salieron a las calles de Santiago y otras ciudades, en su primera marcha estudiantil de este año, para manifestar su rechazo al proyecto del Gobierno sobre la reforma de la educación superior. EFE