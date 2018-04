Reforzarán atención a víctimas de delitos

Buscan evitar desapariciones como en sexenios anteriores

Por: Martha Medina

Durante la sesión de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas se implementa prácticamente el sistema contra la violencia que se aplicará en la entidad, pues además de tomar protesta a sus integrantes, también se autorizó un presupuesto para atender todo lo que tenga que ver con este tema, informó el secretario general de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones.

Al referirse a las acciones que se realizarán en cuanto al sistema contra la violencia, el funcionario manifestó que el presupuesto autorizado para estas acciones forma parte de una ley que fue aprobada en diciembre del año pasado por el Congreso del Estado, para dar atención a todo lo que tenga que ver con la violencia y a las víctimas de esta.

Con respecto al resarcimiento de daños a víctimas de delitos, manifestó que no se ha dado porque no se ha presentado alguna queja que haya prosperado, mientras en lo que se refiere a las personas que desaparecieron en un pasado reciente, puntualizó que “esperemos en primer lugar que no existan tiempos pasados donde había desapariciones de duranguenses, inclusive de connotados abogados, médicos, arquitectos, esperemos que no encontremos más fosas clandestinas. Que esto haya concluido en esa docena trágica, en esos dos sexenios”, dijo textualmente el secretario de Gobierno, para manifestar que cualquier circunstancia que se presente ahora, a partir de este nuevo sistema que se implementa y de esta comisión contra la violencia, atender cuestiones de información, expedientes y lo que pueda exigir la ciudadanía, pues para eso se creó esta área.

Al mismo tiempo, el funcionario manifestó que las acciones contra la violencia constituyen un tema que ya se atendía anteriormente con recursos de la Secretaría General de Gobierno, pero al inicio de esta administración la Secretaría de Gobernación recomendó que se iniciara un sistema de protección a niñas, niños y adolescentes, implementar una Comisión o Dirección de Derechos Humanos en la dependencia.

También se recibió la recomendación de integrar un grupo operativo para la protección de periodistas, mientras en el caso de casos de daños que se hayan resarcido, manifestó que hasta el momento no se ha presentado ninguna queja que haya prosperado, pero existe la disposición de atender cualquier situación que se pueda dar.

Por otra parte con respecto a la aparición de su nombre en las encuestas que realizó una coalición con respecto a perfiles para cargos de elección popular, el secretario manifestó que todas las personas y partidos políticos, así como empresas encuestadoras, tienen derecho a medir a todos, pero puntualizó que nunca platicó con integrantes de esta agrupación, además de recalcar que en su momento aclaró que no tenía interés en buscar un cargo de elección popular.