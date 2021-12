Refozará SSP vigilancia en Feria Navideña

Después de los hechos que se registraron en las instalaciones de la Fenadu, en los cuales falleció una persona, se reforzará la vigilancia para garantizar la seguridad de las familias que acudan a disfrutar de los festejos navideños, señaló el secretario de Seguridad Pública, Roberto Bravo, quien reconoció que no se tenía un dispositivo específico, solamente se hacían recorridos de vigilancia en este lugar.

Puntualizó que en el caso de la “Feria Navideña”, se hizo un acuerdo con la policía municipal para tener presencia policial intermitente, no fija, por tratarse de un espacio donde no hay venta de bebidas alcohólicas, antros o ningún signo que pudiera indicar que podría darse algo de violencia, pues incluso se trata de un lugar donde no se cobra la entrada, existe acceso directo.

“Nosotros vamos, hacemos acto de presencia, los elementos reportan lo que encontraron, e incluso en caso de detectar personas que pudieran alterar el orden, la indicación era permanecer en el sitio hasta controlar la situación”, dijo textualmente el secretario, al señalar que la presencia policiaca fue intermitente por tratarse de un espacio meramente familiar.

Dijo que no se observó un factor de riesgo, pero después de lo que sucedió el pasado miércoles, se determinó redoblar la vigilancia y dejarla de manera permanente, aunque aclaró que fue un acto sorpresivo, un hecho difícil de prever, para luego indicar que ya se lleva a cabo una investigación por parte de la Fiscalía del Estado.

En cuanto a la situación en torno a las llamadas “vivas”, hizo un llamado a la gente que “el que realicen disparos al aire finalmente ponen en peligro a sus seres queridos, mientras más perpendicular suba la bala, más cerca del lugar que se emitió va a estar, creo que se trata de que toda la gente lo disfrute”, dijo, para manifestar que por parte de la Secretaría de Seguridad se inició una campaña de prevención contra la quema de pólvora y los balazos, para señalar que se espera que la gente escuche este llamado, para que las personas piensen bien, cuiden a su familia y estén conscientes de que no se gana nada con hacer disparos, además de que se trata de una práctica obsoleta, así como la importancia de privilegiar a la familia, la tranquilidad.

Finalmente, dijo que se tienen detectadas zonas donde se intensificará la vigilancia, se tendrán operativos con otras instituciones de seguridad, que harán recorridos en los polígonos detectados por este problema, los cuales se ubican en las colonias de la periferia.

