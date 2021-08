Regidor recibe amenazas del Municipio

*Por señalar trabajo de la administración

Por: David Favela

El regidor Gerardo Rodríguez manifestó que ha recibido amenazas por parte del Gobierno Municipal debido a los señalamientos que ha hecho al trabajo realizado en la administración.

“Es lamentable la actitud del presidente municipal en cuanto a la obediencia que le exige a sus asesores, desde el primer día de su gobierno le dimos la confianza, avalamos todos los nombramientos de directores de las dependencias, sin embargo, a los pocos días nos dimos cuenta que el odio, las fobias y no sé qué situaciones les dieron para en lugar de ponerse a trabajar como se debe empezaron con las denuncias, las demandas y demás”, expuso.

“Hace unos días hice señalamientos a la situación de cómo está el zoológico, obras como la ciclovía y el túnel, parece que les molesta, tan es así que hasta amenazas he recibido por medio de mensajes o comentarios de que no me meta en ciertos asuntos”, agregó.

Manifestó que él está en la disposición de trabajar por Durango, ya que la gente se encuentra cansada de dimes y diretes políticos, pero esta situación se está saliendo de las manos, por lo que la próxima semana mostrará las pruebas de acoso que ha sufrido.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp