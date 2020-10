Regidora a favor de toque de queda en la entidad

La regidora Cynthia Montserrat Hernández señaló que se debe implementar el toque de queda en la entidad durante al menos 3 fines de semana, para ver si así puede bajar el nivel de contagios y no retroceder al semáforo rojo.

“Creo que podemos aguantar al menos algunos días, es necesario de verdad el crear conciencia, ya que la gente de repente cuando llegamos a semáforo amarillo creyó que ya había terminado la pandemia, pudimos ver bares, restaurantes y hasta bodas, es lamentable y creo que hay tiempo para todo, para haber esperado un poquito más en realizar una boda o una fiesta”, comentó.

“Yo estoy a favor del toque de queda los fines de semana aunque sean al menos 3 fines de semana, algo extremo y momentáneo para ver si podemos bajar un poquito ese nivel, Chihuahua acaba de entrar en semáforo rojo y Durango va que vuela a eso”, agregó.

Externó que “esto no lo podemos permitir porque vimos lo que pasó con nuestra gente, vimos la ciudadanía cómo fue golpeada sobre todo en el tema económico, el tema de quedarse en sus casas, nosotros ya no queríamos que eso sucediera porque hay mucha gente que aún no recupera su trabajo, no recuperan la estabilidad económica, pero esto es lo que la gente está pidiendo a gritos”.

Lamentó que se sigan realizando bautizos, baby showers, fiestas infantiles, bodas y todo tipo de celebraciones cuando los ciudadanos podían haber esperado hasta el 2021, “hay más tiempo que vida y creo que la vida es lo más importante, cuidarnos entre todos, cuidar a nuestra familia, a lo mejor se puede decir que hay mucha gente que todavía somos jóvenes, pero vivimos con gente mayor”, finalizó.

