Regidores buscan que no se suspendan obras

El regidor David Payán Guerrero manifestó que su misión no es politizar el tema de la ciclovía, sino evitar que ocurra lo mismo que pasó con la de Laureano Roncal, que fue suspendida debido a la falta de tacto y socialización por parte del Ayuntamiento.

“Yo creo que el secretario llega tarde a la película porque lo que nosotros hemos estado haciendo es evitar que pase lo que sucedió hace un año con la ciclovía de Laureano Roncal, donde hubo un vacío total de autoridad y dejaron al alcalde solo, obligándolo a que tuviera que suspender la obra precisamente porque no socializan bien las obras, nosotros le vamos a seguir preguntando a la gente para tomarla en cuenta en cuanto al trabajo del Municipio”, dijo.

Señaló que la gente hasta el momento no está de acuerdo, cree que falta mucha información, “la gente decía que la ciclovía no era funcional porque no era muy usada por los ciclistas, que a ellos les va a entorpecer su vida normal, el tema de los comercios, hay mucha inquietud, pero si la autoridad aclara estos temas y vende bien el proyecto esperamos que la gente lo adopte, porque nosotros no estamos deseando que no se haga la ciclovía o que le vaya mal al proyecto”, relató.

De la misma manera mencionó que esta obra ya se tiene completamente trazada y estipulada y ahora Obras Públicas Municipales se encuentra en la licitación de los últimos tramos de la misma.

Para finalizar, externó que esta es una buena obra para el Municipio debido a los beneficios con los que se contaría, pero el problema se encuentra en el actuar del gobierno.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp