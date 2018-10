Regidores en contra de aumentar tarifa del agua

La regidora priista Perla Pacheco se mostró en contra del anuncio de Aguas del Municipio de incrementar 5 por ciento la tarifa del vital líquido, pues no corresponde a la inflación que la Comisión de Hacienda está manejando que es de 2.8 por ciento. Afirmó que estará trabajando junto a los demás regidores para que se revoque este aumento y no dañar los bolsillos de los duranguenses.

Externó que se habían hecho declaraciones de que ya no habría incrementos ni impuestos nuevos el próximo año en la capital, por lo que se dijo molesta, sorprendida e inconforme ante el posible incremento al agua.

Detalló que buscará poner el tema sobre la mesa en Cabildo para que los demás regidores valoren el problema y se unan para tratar de revocar esta medida, pues es un tema delicado ya que considera afectará directamente el bolsillo de los ciudadanos, los cuales depositaron la confianza en este gobierno, pues considera que con más impuestos a servicios de suma necesidad se les está dando la espalda.

“El lunes nosotros recibimos los documentos, para poder tomar una decisión en la Comisión de Hacienda, evidentemente es imposible poder revisar a conciencia toda la información, por el momento nosotros lo votamos en abstención. Se tuvo más tiempo para estudiar y ahí encontramos estos incrementos directamente al tema del agua, lo cual no debe de ser así, al ser un servicio básico que todas las personas sin excepción utilizamos. Definitivamente nosotros estaremos trabajando para que no sea así, para que no se les aumente este 5 por ciento que se está proponiendo”, comentó.

Afirmó que los documentos que se presentaron en la Comisión de hacienda, en la que tuvo participación Finanzas Municipales, también pudo percatarse de un incremento al predial del 5 por ciento, por lo que estarán estudiando y observando de manera detallada estos aumentos, de igual manera solicitarán audiencias para que sean revocados.

“Trataremos de hablar primero con los regidores y hacerles dar a conocer esto, que realmente a nosotros por cuestiones de agenda no se nos enseñó en el momento, sino ya después estudiándolo y leyendo con detenimiento nos pudimos dar cuenta, entonces sobre ese documento se trabajará”, finalizó.