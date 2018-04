Regidores piden destitución de director de Protección Civil

Habitantes de la colonia Arcoíris exigieron la destitución del director de Protección Civil, Israel Solano Mejía, y regidores priistas comentaron que los vecinos se quejaron y lo tacharon de déspota e insensible, a lo que el presidente municipal dijo no saber de esta queja ni de la petición de que se le destituya.

El alcalde Alfredo Herrera aseguró que le da todo el respaldo, pues según sus declaraciones Solano Mejía ha dado muestras de profesionalismo y de capacidad en su trabajo.

Ante estas declaraciones la oposición en el Cabildo no se hizo esperar con su molestia, pues para los regidores priistas es necesaria una nueva investigación e hicieron un llamado a que no se dé por cerrado este tipo de declaraciones por parte de la ciudadanía, pues comentan que no son infundadas y la gente siempre tiene el porqué al hacer este tipo de señalamientos.

Los ediles dicen estar aún a la espera de las primeras investigaciones que solicitaron ante Contraloría Municipal sobre las acusaciones del actuar del titular de los bomberos.

A pesar de que se asegura que Protección Civil está en buenas manos y que se ha visto profesionalismo en cada acción de trabajo, los regidores exigen que se le haga caso y se le dé importancia a lo que dice la ciudadanía, pues no es posible que se den por terminadas estas acusaciones.

Cabe señalar que esta demanda de destitución se debe a que en un incendio ocurrido en la colonia Arcoiris los vecinos fueron maltratados y sobajados por el funcionario, aseguran se portó de manera grosera y déspota, lo cual ocasionó indignación, por lo que se está buscando que lo quiten del cargo, para los regidores no son formas de tratar a la gente y más cuando hay una tragedia de por medio.