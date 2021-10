Regidores piden hasta 100 mp de “moches” para obras

* Más de 5 casos de “aportaciones” para acelerar trámites y aprobarlos

Por: David Favela

La regidora de Movimiento Ciudadano, Paulina Monreal Castillo, denunció que dentro de la Comisión de Desarrollo Urbano se están pidiendo “moches” que llegan hasta los 100 mil pesos, explicó que ya son más de 5 ciudadanos los que manifiestan esta situación, donde han tenido que “aportar” para dar celeridad a los trámites y que sean aprobados.

“Ha habido diversas irregularidades dentro de la Comisión de Desarrollo Urbano de Cabildo, desde el principio se lo hice notar a las autoridades correspondientes y no hubo respuesta, ya llegó un momento en que ahorita hay ciudadanos que se quejan de que se les está cobrando un ‘moche’ por darles el permiso por parte de la Comisión”, coment-o.

“Además dicen que estas cantidades se dividen entre todos los integrantes de la misma, estamos muy inconformes por ello, así que el día de hoy hacemos este reclamo público para que se aclare la situación, no es posible que se les cobre a los ciudadanos por un trámite que supuestamente es gratuito para todos”, agregó.

Pidió que se hagan las investigaciones correspondientes por parte del Municipio, e inclusive revisar a la propia Dirección de Desarrollo Urbano, ya que los rumores señalan que la misma también está inmiscuida dentro de este acto de corrupción.

Externó que las personas que han manifestado estas acciones de dudosa procedencia, reportan cantidades que van desde los 100 mil pesos por cada trámite.

Relató que estas denuncias ya tienen ciertos meses, pero que no se había mediatizado el tema ya que esperaban que esto lo resolviera el propio alcalde Jorge Salum, sin embargo, no ha habido ninguna respuesta positiva, no ha habido cambios o alguna información que diga que están trabajando en ello.

