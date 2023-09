Registran hasta 8 incendios domésticos al día

Se duplican reportes atendidos por Protección Civil

Por: Martha Medina

A causa de distintos factores en los últimos 15 días se duplicó el número de incendios que se registran en esta ciudad, al pasar de un promedio de 4 a 8 por día, tanto en casa habitación como lotes baldíos y vehículos, informó el director municipal de Protección Civil, Gustavo paredes.

El funcionario explicó que actualmente suman 57 incendios que se registran aproximadamente en una semana, “creemos que es a causa de las altas temperaturas que se han registrado y la falta de humedad registrada en los últimos días, como indica el informe actualizado”, dijo.

Agregó que son varios los factores de riesgo que influyen en estos casos, por lo cual recomendó que en casas habitación es necesario “revisar que tengamos los fusibles adecuados para instalaciones eléctricas, cajas de control establecidas, porque todavía encontramos instalaciones en forma directa sin caja de intermedio para romper el circuito en caso de calentamiento, si tenemos fusibles con amperaje correcto se rompe el circuito, evitamos que siga la temperatura y se genere un incendio”, explicó.

En el caso de los lotes baldíos, “pedirle a los ciudadanos que tengan precaución, que hagan su limpieza periférica, principalmente cuando la vivienda sea de material frágil como cartón, madera, etcétera; también en vehículos de igual manera que se les haga una revisión mecánica, que no tenga fugas de gasolina, que se revise el sistema eléctrico y se coloquen fusibles adecuados”, al recordar que muchas veces cuando se calientan los cables de los vehículos, las personas acuden a lugares con personas que no están especializadas en esa materia y dice súbale el amperaje para que no se rompa, no se rompe pero se sobrecalienta y pudiera ocasionar un siniestro en un vehículo”, dijo.

También recordó que aunque en este año se tenía un récord de cero ahogados en la entidad, este se rompió, “desafortunadamente en estos últimos días, al término de la temporada vacacional, se registran dos personas ahogadas en la presa Peña del Águila, que aunque se encuentra muy baja tiene cuerpos de agua pequeños y estas personas se metieron a las aguas a nadar, desafortunadamente tenía dos metros de profundidad”, agregó, para indicar que la recomendación para evitar estos casos es que las personas no se metan en cuerpos de agua, pues no saben la profundidad o si tienen ramas o alguna situación de inseguridad.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp