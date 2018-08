Regresa a Costa Rica grupo de niños que estuvo varado una semana en Colombia

San José, 7 ago (EFE).- La Cancillería de Costa Rica informó hoy sobre el regreso al país de un grupo de baile folclórico integrado por 10 niños acompañados por cuatro adultos que estuvo varado en Colombia por más de una semana.

El Grupo Folklórico de Puerto Jiménez llegó hoy vía aérea a Costa Rica tras estar más de una semana varado en Colombia, donde participó en el Festival Internacional de Bailes Tradicionales en la ciudad de Cali.

Los menores no pudieron regresar a Costa Rica como lo tenían previsto debido a que la aerolínea no les permitió abordar el avión con destino a Panamá, pues no contaban con un boleto entre Panamá y Costa Rica.

El plan de regreso desde Panamá hasta Costa Rica era por medio de autobús.

“Fue una situación inesperada, pero afortunadamente la institucionalidad costarricense ha podido responder ante esta emergencia. Desde la Cancillería articulamos nuestros mayores esfuerzos para que los menores pudieran regresar sanos y salvos a su hogar”, expresó en un comunicado la vicepresidenta y canciller, Epsy Campbell.

La ministra se encuentra en Colombia desde el martes para participar en las actividades de investidura de Iván Duque como presidente colombiano, y allí aprovechó para encontrarse con los niños y coordinar de primera mano los últimos pasos para su regreso a Costa Rica.

Todos estos días los niños estuvieron alojados en un polideportivo que funcionaba como albergue en la comunidad de Andalucía, en el Departamento del Valle del Cauca, explicó la Cancillería.

El regreso de los menores a Costa Rica fue coordinado por varias instituciones del Gobierno y fue posible gracias al Fondo Social Migratorio que administra la Dirección General de Migración y Extranjería para casos de emergencia como este.

El cónsul general de Costa Rica en Colombia, Roberto Céspedes, fue el encargado de brindar asistencia al grupo. EFE