Regulador australiano permite la fusión de grupos mediáticos Nine y Fairfax

Sídney (Australia), 8 nov (EFE).- La Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, siglas en inglés) anunció hoy que “no se opondrá” a la propuesta para fusionar el canal de televisión Nine Entertainment y el grupo periodístico Fairfax Media.

“Si bien la fusión entre estos dos grandes actores generó un número de asuntos extremadamente complejos y probablemente reducirá la competencia, hemos concluido que la unión propuesta no la reducirá sustancialmente en ningún mercado en violación a la ley”, dijo el presidente de la ACCC, Rod Sims.

En un comunicado el organismo regulador cree que la fusión propuesta en julio reducirá el número de grandes empresas centradas en la creación y distribución de noticias australianas de cinco a cuatro: los grupos privados Nine-Fairfax, News/Sky, Seven West Media y las cadenas públicas ABC/SBS.

“Es probable que una combinación Nine-Fairfax se convierta en uno de los proveedores digitales más importantes de noticias australianas, junto a News Corp Australia y por delante de la ABC”, indicó Sims en el escrito.

Nine es uno de los medios más populares de la televisión gratuita en Australia y abarca otras plataformas como los servicios de vídeo por demanda Stan y publicaciones digitales, mientras que el grupo mediático Fairfax está integrado por los reconocidos diarios The Age, The Sydney Morning Herald y The Australian Financial Review.

Fairfax tiene además un 54,5 por ciento de participación en la emisora Macquarie, un 47 por ciento de las acciones de la agencia de noticias Australian Associated Press y, al igual que Nine, un 50 por ciento de participación en Stan. EFE