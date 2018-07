Regularizada venta de alcohol en el estadio de beisbol

El horario para la venta del alcohol en el estadio de beisbol Francisco Villa se encuentra regularizado y está abierto hasta que el partido termine, si la venta de este sigue después es un tema que ya les corresponde a inspectores municipales, informó la síndico municipal Luz María Garibay.

Señaló que la venta de alcohol se tiene por un permiso que la Comisión de Hacienda otorgó debido a que se tienen atributos de personalidad y especiales; en el estadio, comentó, el permiso es libre, es decir, hasta que los partidos lleguen a su fin, algo que así se estipuló por los siete integrantes de la comisión, la cual está diversificada por integrantes de la mayoría de los partidos políticos.

“Por esta razón la decisión no es solo mía, sino de un conjunto de personas capacitadas. Nosotros no regularizamos si se vende a deshoras, nosotros cuando otorgamos los permisos dejamos muy en claro todos los detalles. La licencia tiene atributos de personalidad, se le da a un domicilio, a un giro y a un horario, eso hace la Comisión de Hacienda, quien debe regular la operación es la Dirección de Inspectores Municipales”, comentó.

Señaló que tiene conocimiento de las quejas de vecinos cercanos al estadio, pues han mencionado que la venta del alcohol sigue después de que terminan los partidos, motivo por el que ella dijo entender y empatizar con los problemas de la ciudadanía, pero que los permisos se extienden así y que antes de otorgar la autorización para bebidas embriagantes se tomó en cuenta a la gente que vivía en esa zona, dijo que como no hay viviendas que queden exactamente a un lado, de frente o una distancia de 50 metros no hubo razón ni motivo para no otorgar dicho documento.

“Tendríamos nosotros que decirles a los vecinos que interpongan su queja y su molestia ante los Inspectores, para que ellos a través del juez administrativo puedan tener una resolución, nosotros estamos garantizando nada más hasta donde termine el juego, nosotros suponemos que el permiso está cumplimentado”.

Indicó que se tiene que revisar el trabajo de cada quien, ya que la venta después de cada partido es ilegal, situación por la que asegura se tiene que examinar en cada secretaría y comisión, para así hacer bien su trabajo y lo que les corresponde.