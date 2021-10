Regularizar “chocolatos” ayudará en tema de accidentes

El dirigente del Sindicato de Transportistas de la Alianza, Raúl Medina Samaniego, manifestó que es necesaria la regularización de automóviles de procedencia extranjera, ya que esto permitirá tomar medidas cuando los conductores que portan este tipo de autos provocan algún accidente, de modo que así podrán responsabilizarse, ya que estos vehículos son abandonados cuando ocurre cualquier incidente en el que se ven involucrados.

“Yo creo que es un tema muy necesario, ya que son vehículos que se utilizan mucho, hasta para delitos, ya regularizados tendrán que cumplir como todos los demás, regularizarlos, plaquearlos y que tengan una identidad porque en el caso de nosotros sí nos afecta mucho, cuando chocan vehículos americanos, sin placas, sin ningún valor comercial, terminan abandonándolos y ya no regresan, de tal suerte que si se regularizan ya tendrán una responsabilidad directa”, relató.

Pero ante esto, manifestó que lo único que no le parece de esta legalización es que sean utilizados como taxis o prácticas similares, debido a que al final son vehículos que solo vienen a contaminar, ya que son desechados de Estados Unidos, lo cual generaría que este sector de trabajadores se vea afectados por las malas prácticas de algunos.

De la misma manera, señaló que el tema del empadronamiento no funcionó, debido a que no existió un seguimiento por parte de las autoridades, además que las organizaciones que empadronan estos vehículos no ayudaron mucho para que esta acción fuera exitosa.

Finalmente, comentó que una vez que estos vehículos de procedencia extranjera estén regularizados habrán de cumplir con el pago de impuestos como todos los demás ciudadanos.

