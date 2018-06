Renard: “Es una injusticia total estar ya eliminados”

Kaliningrado (Rusia), 24 jun (EFE).- El francés Hervé Renard, seleccionador de Marruecos, manifestó este domingo que es “una injusticia total” que su equipo esté ya eliminado del Mundial de Rusia 2018, criticó varias decisiones arbitrales en el duelo contra Portugal y remarcó la profesionalidad de su conjunto ante a España.

“Es un rival de una enorme calidad. Va a ser un partido difícil para nosotros, sobre todo por la situación en la que estamos, que lo voy a decir claramente: para nosotros es una injusticia estar eliminados antes del tercer partido, pero hay que aceptar la realidad, centrarse en el tercer partido y salvar nuestro honor, porque hoy por hoy es lo único que podemos salvar”, afirmó.

Después abundó más en esa “injusticia”, ya dirigida directamente hacia ciertas decisiones arbitrales en el encuentro contra Portugal. “Cuando se estudia el partido y todas las jugadas, es una injusticia total. En su gol hay una falta enorme de Pepe en el primer palo. ¿Por qué no se vio esa falta?”, se preguntó el seleccionador.

“Y luego hay una mano clara de Pepe que, igual que fue penalti en el caso del empate de Australia con Dinamarca, en nuestro caso fue olvidada. Que me expliquen si fue involuntaria. Y luego hay un penalti por una entrada, sin que nadie reaccione entre los árbitros, así que me parece una injusticia total”, repasó el entrenador, que lamentó el empate concedido frente a Irán en la primera jornada.

“Si tuviéramos que rehacer el Mundial no cambiaríamos gran cosa. Yo sólo les diría a los jugadores que cuando no se puede ganar un partido hay que tener mucho cuidado de no perderlo. Creo que hemos dado una gran imagen. Me siento orgulloso de haber sido el entrenador de este equipo en este Mundial”, remarcó el técnico.

En ese sentido, repasó que era un “grupo un poco nuevo, que se hizo poco a poco, que no se hizo en un chasquido de dedos”, sino que se puso “un empeño impresionante”. “Estamos decepcionados, porque no vinimos a Rusia para que nos eliminaran en la fase de grupos. Lo hemos demostrado con lo que hemos hecho”, recalcó Renard.

Marruecos ya no se juega nada en el partido contra España. “Lo más difícil es afrontar este encuentro es sabiendo que inmediatamente después hay que hacer las maletas para volvernos a casa. Cuando no se está a la altura, es más fácil de aceptar la eliminación”, añadió el seleccionador en rueda de prensa.

“Tenemos que ser grandes profesionales, sobre todo porque nos enfrentamos a un equipo que si no estamos al cien por cien mentalmente va a ser muy difícil. Tenemos que esforzarnos y jugar de la mejor forma posible”, prosiguió Renard, que afronta el duelo con toda la competitividad, aunque su selección ya no tenga opciones.

“Afronto este último partido como cualquier otro. Mi objetivo y mi trabajo no es contentar (a todos los jugadores para que tengan minutos en el Mundial). A mí me pagan para poderle complicar la vida a España y para poder hacer que el pueblo marroquí esté más orgulloso aún de nosotros. Tengo esa responsabilidad”, enfatizó.

También explicó que sus jugadores deben tener “cuidado” con Diego Costa, “un jugador excelente y de primer nivel”, confirmó que Nourredine Amrabat está “físicamente bien” para jugar el partido de este lunes en el estadio de Kaliningrado y admitió su preocupación por la lesión sufrida en la rodilla por Youssef Ait Bennasser.

“Se lesionó en la víspera del partido frente a Portugal, se hizo una resonancia y, como no podía seguir en la competición, su club, el Mónaco, ha pedido que regrese a casa para hacerse más pruebas médicas, esperando que la lesión no sea muy grave. Es una lesión de rodilla. Por supuesto que estamos preocupados. Esperemos que las pruebas que le hagan sean positivas”, confirmó el técnico francés.

Igualmente, el seleccionador destacó el apoyo recibido por sus aficionados en Rusia 2018. “Había 40.000 marroquíes en el estadio de Moscú. Cuando se cantó el himno nacional fue algo excepcional. Quiero dar las gracias a todos los aficionados. Nos han hecho jugar aún mejor. Y mañana estoy seguro que habrá muchos en el estadio. Se han enamorado de este equipo. Gracias de corazón”, expresó. EFE