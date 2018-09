Renato Augusto se descarta para amistosos con Brasil en Estados Unidos

Sao Paulo, 31 ago (EFE).- El centrocampista Renato Augusto, del Bejing Guoan chino, informó hoy que “por motivos personales” no se presentará para los amistosos que la selección brasileña jugará en septiembre contra Estados Unidos y El Salvador en el país norteamericano.

El volante se puso en contacto con el técnico de la Canarinha, Tite, y con el coordinador de selecciones, Edu Gaspar, para comunicarles su decisión de ausentarse de esta convocatoria, según señaló la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en un comunicado.

No obstante, la comisión técnica ha decidido no desconvocar a Renato Augusto y, por tanto, no llamar a otro jugador para sustituirle.

La selección brasileña se enfrentará el 7 de septiembre a Estados Unidos en Nueva Jersey y cuatro días después a El Salvador, en Washington.

Será la primera aparición de la pentacampeona del mundo tras la decepcionante eliminación en los cuartos de final del Mundial de Rusia ante Bélgica (1-2).

La convocatoria para los amistosos en tierras estadounidenses está liderada por el delantero Neymar, del París Saint-Germain y quien fue blanco de duras críticas por su discreto desempeño durante la cita mundialista.

Tite también llamó al centrocampista Arthur, reciente incorporación del Barcelona, y al portero Neto, del Valencia, además de a otras jóvenes promesas como el atacante del Flamengo Lucas Paquetá o el medio el Manchester United Andréas Pereira.

Entre las ausencias figuran las de los laterales Marcelo, del Real Madrid; Daniel Alves, del PSG; el central Miranda, del Inter de Milán; y el delantero Gabriel Jesús, del Manchester City. EFE