Rencillas, móvil de asesinato de actor en Fenadu

*Al parecer agresores conocían a la víctima

Por: Andrei Maldonado

La fiscal general Ruth Medina Alemán informó que ya se tiene identificado el vehículo en el que viajaban quienes ultimaron al actor de la “Casona del Terror” en la Feria Navideña; se trata de seis personas que ingresaron con un arma de fuego a las instalaciones de la Fenadu.

Detalló que, al parecer, conocían al hoy occiso, de acuerdo a lo declarado por compañeros de trabajo y la pareja sentimental del fallecido; “creemos que, como la víctima, son personas foráneas, que traen problemas propios de la itinerancia de su trabajo”, expresó.

No descartó que se trate de una rencilla entre particulares, pero de momento la investigación está abierta, por lo cual no se pueden ofrecer más detalles, ya que se pudiera entorpecer el proceso; “de momento no tenemos sus edades ni los motivos que pudieron tener para cometer este crimen”, dijo.

En cuanto a la seguridad del recinto ferial resaltó que eso es tema que le compete a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Dirección Municipal de Seguridad Pública; “la Fiscalía tomó conocimiento del caso y el personal pericial procedió a hacer el levantamiento del cuerpo. Solo eso corresponde”.

En el caso de los restos de un menor encontrados en la comunidad San José de Tizonazo, en el municipio de Indé, la fiscal informó que la causa del fallecimiento fue traumatismo de cráneo y que la desmembración se debió a la fauna silvestre del lugar.

Añadió que en el sitio se encontró ropa y cobijas que pueden ayudar a dar con los padres del menor, del que se cree tenía entre 1 y 28 días de nacido y no seis meses como se rumoró en un principio; “es lamentable que ocurra esto, porque se trata de un menor que alcanzó a nacer y sufrió al morir”, concluyó.

