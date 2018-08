Rendiré informe con la frente en alto: Aispuro

“Daré todas las respuestas que me pidan sobre mi gobierno”

Por: Martha Medina

“Voy al Congreso del Estado con la frente en alto, puedo dar todas las respuestas que me pidan, pues no hay tema que el gobernador no vaya a responder”, manifestó el titular del Poder Ejecutivo, José Rosas Aispuro Torres, acerca de su comparecencia ante la LXVIII Legislatura local para presentar su Segundo Informe de Gobierno.

Luego de señalar que este Gobierno ha hecho las cosas con transparencia, el mandatario puntualizó que acudirá ante la Legislatura con ese ánimo, con el compromiso que mantiene de atender uno de los retos más importantes que tiene Durango, lograr que tenga mejor desarrollo, más inversión y mejores empleos.

Entrevistado poco antes de asistir a la sesión del Cabildo, donde el presidente municipal de Durango entregó su informe de labores, el mandatario estatal puntualizó que en esta semana acompañó a varios alcaldes en sus informes no solamente para ver y escuchar el trabajo que han realizado, sino también para comprometer el esfuerzo del gobierno de apoyarlos, pues recordó que durante esta administración se ha tenido una visión municipalista.

Agregó que se han entregado a los municipios recursos presupuestales que anteriormente eran ejercidos por el Estado, además de que se ha gobernado sin distingo de partidos, pues se mantiene la disposición de trabajar en coordinación con todos, además de que se les invitará para que en la nueva etapa que iniciará en el país el 1 de diciembre “todos nos sumemos para respaldar al próximo Presidente de México, Andrés Manuel”, para luego manifestar que solamente con unidad será posible sacar adelante a Durango.

Insistió en que la entidad requiere unidad más allá de los intereses de los partidos, que pueden ser muy legítimos, pues aseveró que es el momento de demostrar que si queremos a Durango cada quien debe aportar la parte que le corresponde.

Sobre su informe recordó que el de Durango es el único gobernador en todo el país que acude al Poder Legislativo, no solo a escuchar el posicionamiento de los grupos parlamentarios, sino que además de dar un mensaje con motivo del informe, también tendrá un diálogo, una especie de debate con los legisladores, que se espera constructivo, propositivo y que ayude a que los ciudadanos puedan tener mayor información sobre las acciones y obras del gobierno.

Respecto a los aspectos que destacan en su informe, el Ejecutivo resaltó la conclusión de una serie de obras fundamentales para la población, muchas de las cuales se tomaron iniciadas, otras apenas licitadas, pero todas ya fueron terminadas, como es el caso de la conclusión del corredor vial del norte desde Arroyo Seco hasta la salida a la carretera hacia Mazatlán, el puente Lasalle y otra más que será entregada en unos días que es la Facultad de Enfermería, con una inversión de 150 millones de pesos.

Recordó que se realizaron obras de manera conjunta con la Presidencia Municipal de Durango en una serie de obras de pavimentación, además de la rehabilitación de algunas vialidades en esta ciudad.

Acerca de la designación de la diputada Sandra Amaya como presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, el gobernador puntualizó que la participación de las mujeres es bienvenida y felicitó a la legisladora por ser la primera mujer que encabeza este organismo, además de manifestar confianza en que habrá un diálogo constructivo con la Legislatura.