Renegociación de TLCAN debe beneficiar a todos: ProMéxico

Por Enrique Valadez. Enviado

Madrid, 6 Jul (Notimex).- El director general de ProMéxico, Paulo Carreño, resaltó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debe adoptar una perspectiva trilateral basada en cuatro pilares, entre ellos el de reconocer que ha registrado beneficios para todos.

También se debe considerar que después de 23 años de vigencia, hay espacio para mejorar TLCAN, señaló al participar en el XVI Encuentro Santander América Latina “El proteccionismo en la era digital”, en la capital española.

Refirió que la negociación se debe conducir en todo momento con un enfoque ganar-ganar, y rechazar cualquier esquema que implique un retroceso a lo obtenido con el TLCAN, como la imposición de aranceles, cuotas o cualquier esquema de comercio administrado.

“Pero todavía no sabemos cuál es la propuesta concreta para empezar a negociar”, indicó el director general de ProMéxico.

Paulo Carreño señaló que 40 por ciento del valor de las propias exportaciones estadounidenses depende de lo que hacen juntos los tres países, y “esa es buena parte de, quizás, lo valioso de este tipo de instrumentos de comercio internacional”.

Ello, porque la competencia es cada vez más entre regiones y cada vez menos entre países, y Norteamérica, en ese sentido, está muy bien posicionada.

En cuanto al tiempo de la renegociación del tratado, Carreño indicó que el 16 de agosto concluyen formalmente las consultas, y ya hay sobre la mesa algunos temas.

“Los tiempos que el gobierno mexicano ha presentado son estos, es decir, lo que no esté para marzo no lo podrá procesar esta última Legislatura, y no quiere decir que va a estar fuera, pero es muy difícil para un Estado negociar en un proceso electoral, y en este caso somos dos”, anotó.