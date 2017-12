Renuentes a denunciar 80% de mujeres violentadas

Hasta un 80 por ciento de las mujeres que han sido víctimas de agresión por sus parejas han decidido no iniciar un proceso legal en contra de su cónyuge por diversos motivos, principalmente porque creen que esa actitud no se repetirá o bien para que sus hijos no se vean afectados, dio a conocer la autoridad municipal encargada de atender al sector femenino en la capital.

Cada vez es mayor la cultura de la denuncia de parte de las mujeres, sin embargo todavía existen sesgos que hacen que ellas desistan a esto pues hasta un 20 por ciento de las denuncias por violencia familiar y maltrato a la mujer de parte de sus cónyuges que se hacen llegar al Instituto no tienen seguimiento, pues las interesadas desisten o bien lo hacen de manera anónima.

Muchas veces es el temor a una represalia lo que inhibe esta situación y en otras ocasiones es porque ellas creen que dicha acción de parte de sus maridos fue algo aislado; muchas veces son ellas quienes justifican a su pareja y hay algunas que hasta creen que los provocaron, peor aún, que ese es el rol que deben desempeñar dentro de la relación.

Ante ello se considera fundamental continuar generando estrategias que le den certeza a las féminas de que sus denuncias serán debidamente atendidas, pues solapar estas actitudes puede desencadenar en hechos lamentables; las autoridades combaten contra el condicionamiento social y muchas veces cultural que ellas traen en su formación, por lo que se necesitan campañas integrales.

Cabe señalar que se ha dado apoyo a más de 5 mil mujeres de diferentes sectores con talleres de desarrollo personal, empoderamiento, asesoría jurídica, atención psicológica, entre otros, al igual que se han brindado servicios como atención jurídica, psicológica, consulta médica y medicamento gratuito, además de la realización de campañas de salud a más de 4 mil mujeres.

El presupuesto con el que cuenta el instituto municipal encargado de la materia es poco en comparación a otras dependencias, sin embargo esto no ha impedido que se lleve a cabo un trabajo intenso a favor de las mujeres, por lo que esperan tener un margen presupuestal todavía mayor el próximo año con el cual poder seguir ofreciendo a las mujeres duranguenses asesoría y talleres.