Reordenamiento en Servicios Públicos genera ahorros de 15%

En estos momentos se analiza el reordenamiento de personal en la Dirección de Servicios Públicos para lograr una mayor eficiencia de los recursos y tener más eficacia, señaló el presidente Municipal, Toño Ochoa, al indicar que con las acciones que ya se realizaron se lograron ahorros que van del 10 al 15 por ciento en el tema administrativo.

Añadió que se analizan algunos modelos para el reordenamiento, con el propósito de que “podamos eficientar nuestros recursos, ser eficaces y eficientes; los dineros no son ya los que teníamos antes, ahora tenemos que hacer mucho con poco, y bueno, lo importante es que la ciudadanía sienta que sus impuestos se ven pagados, reflejados en obra de mantenimiento, pavimento, agua, seguridad y sobre todo espacios públicos que sean para que haya felicidad en las y los duranguenses”, dijo.

Puntualizó que con las acciones realizadas hasta el momento se tienen ahorros en temas administrativos, alrededor del 10 a 15 por ciento, pero conforme se logre una mayor eficiencia, porque se hará de manera paulatina hasta el mes de enero, se lograrán más beneficios.

En cuanto al abasto de agua, puntualizó que actualmente no se presenta una escasez del vital líquido, si bien hay zonas donde está racionado el abastecimiento, pero no hay lugares donde no haya agua en esta ciudad, para indicar que se busca mejorar este servicio, pues ya se contemplan en el presupuesto para el próximo año proyectos para mejorar la batería de pozos en Gabino Santillán, para que se cuente con más del vital líquido, además de que se trabaja para evitar el desperdicio del mismo, que no haya fugas o tomas clandestinas.

También abordó el tema de seguridad, al señalar que los hechos delictivos que se han reportado recientemente son aislados, “lo digo con toda responsabilidad, lo atendemos, seguiremos trabajando para mantener nuestra ciudad segura; estamos en perfecta coordinación con el gobierno del estado y lo vamos a lograr, tenemos claro que el tema de seguridad es de nuestras grandes fortalezas y no lo vamos a perder”, dijo, al pedir a los ciudadanos que se cuiden por la importancia que tiene la prevención, mientras que las autoridades se encargan de que quien la hace la pague.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp