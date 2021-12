Reporta Cruz Roja 190 lesionados en Navidad

*Fin de semana caótico para la benemérita institución

Rubén Armando Ruvalcaba, jefe de Socorros de la Cruz Roja, señaló que del 24 al 26 de diciembre se atendieron 170 servicios con 190 lesionados por parte de la benemérita institución, de los cuales 35 emergencias fueron accidentes viales y en donde resultaron lesionadas 40 personas.

Señaló que las cifras anteriores representan un récord en atención para la delegación Durango, pues se venían atendiendo un máximo de 120 emergencias por fin de semana; “no nos dábamos abasto, porque la distancia entre un accidente y otro era larga y requerían dos ambulancias”, puntualizó.

El entrevistado ahondó que, incluso, se llegaron a tener hasta seis accidentes prácticamente al mismo tiempo, por lo que el personal casi no podía darse abasto; “en hospitales como el 450 y el del IMSS los tiempos de espera fueron de 2 horas, y hasta que no nos recibieran al paciente no podíamos irnos”.

Eso complicó por momento la liberación de ambulancias, pues la demanda de servicios continuó durante todo el fin de semana, desde la noche del 24 y hasta el 26 de diciembre; “muchos compañeros querían estar con sus familias, pero el deber y el compromiso nos mantuvo al frente para ayudar a otros”.

Ruvalcaba detalló que de los 190 traslados entre 85 y 90 fueron por padecimientos crónicos, 40 se dieron por percances viales, 40 más por caídas y 20 por motivos varios, entre ellas el mal manejo de la pólvora, que este año fue menor en comparación al pasado, al tenerse constancia de solo dos casos.

El jefe de socorristas hizo el llamado a la población a que, en el próximo festejo de Año Nuevo, se celebre con moderación, manejando con prudencia, sin combinar el alcohol y el volante, y evitando emplear pirotecnia o armas de fuego, esto con el fin de cerrar el año sin desgracias que lamentar para las familias.

