Reporta Secoed 10 quejas por clases presenciales

A dos semanas de que se reanudaron clases de manera presencial en instituciones educativas, se han recibido 10 quejas en contra de distintas escuelas en la entidad, por parte de padres de familia que no están de acuerdo en que sus niños asistan a clases, informó la secretaria de la Contraloría del Estado, Raquel Leila Arreola.

Agregó que se trata de inconformidades que se recibieron de manera anónima, a través de mensajes por teléfono móvil, las cuales son atendidas por el personal de la Secretaría de la Contraloría del estado, pues manifestó que en todos los casos los padres coinciden al expresar su inquietud por el reinicio de clases presenciales en las instituciones educativas porque consideran que no se tienen todas las condiciones de seguridad que quisieran.

Al respecto, la funcionaria manifestó que esta pandemia “vino a movernos la vida, el centro de nuestra existencia, tenemos que reinventarnos porque no podemos permitir que nos gane, tenemos que ser muy racionales, muy decididos para que aprendamos a vivir con esto y que podamos darnos la oportunidad de continuar con la rutina de nuestra vida, con la que estábamos habituados a vivir, pero es trabajo de todos”, dijo textualmente.

Dijo que no hay señalamientos sobre presiones para que los niños vayan a la escuela, pues se trata solamente de una manifestación general de padres de familia que consideran que no es oportuno, que no es seguro, que no quisieran que estudiaran, lo cual considero comprensible “porque todos los padres de familia, obvio, quisiéramos que nuestros hijos se conservaran de la mejor forma posible, y bueno, todos estamos con el riesgo ahorita de que nos pudiéramos contagiar”, añadió la contralora, al considerar que a pesar de esta situación, el número de quejas que se han presentado contra escuelas es menor, en comparación con el que se recibió al inicio de clases en años anteriores.

