Reportan poca afluencia de venezolanos en la frontera de Ecuador con Colombia

Quito, 18 ago (EFE).- Poca afluencia de venezolanos se registró en la frontera entre Ecuador y Colombia hoy, sábado, cuando entró en vigor la exigencia de presentar el pasaporte a los ciudadanos de ese país para ingresar en la nación andina, informó la prensa local.

“Ya no hay venezolanos esperando en Rumichaca”, aseguró la televisión ecuatoriana Teleamazonas, en referencia al paso fronterizo entre Ecuador y Colombia.

Añadió que el puente de Rumichaca sufrió una evidente transformación hoy cuando se implementó la disposición migratoria, anunciada el pasado jueves, para que los venezolanos presenten obligatoriamente su pasaporte para ingresar en Ecuador.

“Los espacios están vacíos y hay silencio en la frontera, pues se evidencia la ausencia de ciudadanos venezolanos, tanto en migración Colombia como en Migración Ecuador”, señaló en su web.

Apuntó que los ingresos “son contados, no hay nadie haciendo fila para ser atendido, pues los pocos que llegan, ingresan enseguida con su pasaporte. Quienes no tienen el documento ya no están llegando a la frontera, como se suponía”, subrayó.

Habitantes de la ciudad de Tulcán, capital de la provincia del Carchi, que visitaron la zona de frontera, comentaron a Efe que “hay pocos venezolanos en el lado ecuatoriano” y que en el colombiano había una fila muy inferior a la que se registraba en días anteriores.

No obstante, a primeras horas de este sábado, un grupo de ciudadanos venezolanos reclamó en la zona fronteriza la posibilidad de que se permita un “paso temporal” a Ecuador.

“Paso temporal, paso temporal, paso temporal”, repitió a coro el grupo de venezolanos, en el que había hombres y mujeres con niños en brazos, según un video colgado en Twitter por el periodista Juan Carlos Aizprúa, del canal ecuatoriano de televisión Ecuavisa.

En esa red social, presentó las imágenes con el comentario: “Venezolanos que solo portan su cédula llegaron la madrugada de este sábado y no pudieron entrar al Ecuador tras la nueva medida migratoria que exige la presentación obligatoria del pasaporte”.

Ofreció también el testimonio de Yolanda Vargas, una venezolana que no pudo ingresar en Ecuador por falta de pasaporte y quien dejó a sus cuatro hijos y a su esposo enfermo del hígado en Venezuela.

Ella quería llegar a Perú donde un amigo le consiguió un trabajo, según explicó conmovida al hablar sobre la complicada situación en su país donde -narró- sus hijos a veces “comen una sola vez al día, dos veces al día, no se alimentan bien”.

“Me tocó dejarlos porque el dinero no me alcanza para los estudios, para los alimentos”, añadió poco antes de que las lágrimas corrieran por sus mejillas.

Aseguró que fue “difícil” para ella encontrarse “a última hora” con la noticia del nuevo requisito migratorio y subrayó que ya no tiene “vuelta atrás” pues no cuenta con dinero para regresar.

Pidió al Gobierno de Ecuador que tenga “misericordia” con los venezolanos, que han salido de su país por la crisis que atraviesa esa nación.

La semana pasada, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirmó que desde inicios de este mes más de 5.000 venezolanos llegaron a diario en Ecuador “en condiciones precarias”.

Desde inicios de 2018, entre 547.000 y 560.000 venezolanos han cruzado la frontera con Ecuador, pero se estima que sólo el 20 % de ellos permanece en este país, mientras que el resto continúa su ruta hacia Perú y Chile, principalmente.

El Gobierno de Ecuador, había declarado la semana pasada el estado de emergencia institucional en todas las dependencias de Movilidad Humana en las provincias de Carchi, Pichincha y El Oro, en el norte y sur del país, para atender el flujo migratorio venezolano.

Según el ACNUR, de los ciudadanos venezolanos que llegan a Ecuador desde 2016, sólo 7.000 han pedido el estatus de refugiado. EFE