Represalias contra bomberos por denunciar despidos

Se presentaron diversas quejas contra Israel Solano Mejía, director de Protección Civil municipal; señalan represalias porque se dio a conocer la noticia de tres elementos que fueron injustamente despedidos.

Personal de la citada dependencia se manifestó en Contraloría Municipal, el teniente Francisco Cisneros y el delegado municipal Jesús Contreras apuntaron que se están teniendo atropellos contra el cuerpo de bomberos por parte de su director, quien aseguran además de mostrarse molesto con la ventilación de una serie de despidos ha estado guardando el apoyo a los bomberos exponiendo sus vidas, sin brindarles el equipo necesario para poder realizar su trabajo.

Aseguraron que solo están reclamando lo justo, ya que se están cometiendo muchas injusticias dentro de esta dependencia, además de sufrir atropellos, hay más miembros que no presentan quejas por temor pero que están cansados de los malos tratos por parte de Solano Mejía, quien ha humillado al personal hasta por aspectos físicos.

Lo más grave, señalan, es que los apoyos para los incendios que se están registrando en la capital no les llegan, esto expone sus vidas y la de los propios duranguenses, por culpa de un funcionario que tiene arranques de soberbia.

Uno de los bomberos al que se le separó de su cargo asegura que durante mucho tiempo Solano Mejía estuvo haciéndole señalamientos por su aspecto físico, incluso por su vestimenta, fue víctima de varias humillaciones y de igual manera dijo que le quitaron su lugar en la corporación a pesar de ser un elemento que siempre destacó en sus labores.

Otro de los bomberos despedidos dice que después de haber sufrido un accidente en un sinestro y reintegrarse a sus actividades le dieron la sorpresa de que ya no trabajaba ahí y no le hicieron válida su incapacidad, así como las pruebas del tratamiento que siguió por parte del médico, señaló que el director de Protección Civil no quiso atenderlo argumentándole que las pruebas eran falsas.

Por lo que señalaron que lucharán en instancias más importantes y que hablarán con quien tengan que hacerlo para que se destituya a Israel Solano, pues aseguran que no son los únicos molestos y que poco a poco saldrán más elementos a decir la verdad sobre los malos tratos que reciben por parte de este funcionario.

Por su parte el alcalde de la capital Alfredo Herrera dijo que se reunirá con los bomberos para tratar de llegar a un acuerdo, pero respaldó a Solano Mejía diciendo que es una buena persona y que tiene su total confianza.

También dijo que los trabajadores del Gobierno Municipal deben estar tranquilos, ya que no habrá despidos y que se seguirá trabajando para mejorar las condiciones como se ha estado haciendo.