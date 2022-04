Reprueba secretario de gobierno quema de espectaculares

Como reprobable consideró el secretario general de Gobierno, Jorge Mojica Vargas, los actos de vandalismo que se registraron en anuncios espectaculares de dos candidatas de la coalición “Juntos hacemos historia” en la región lagunera, quien manifestó que se trata de actos que serán investigados, una vez que se reciban las denuncias correspondientes.

“Es lamentable y es reprobable, creo que las campañas políticas deberán realizarse dentro del marco de la ley, respetando los lineamientos que existen en este tipo de contiendas de carácter político”, dijo textualmente el secretario, quien dijo que en su momento, si hay una denuncia, se investigarán estos casos, tanto por las autoridades electorales como por las judiciales, pero insistió en que se trata de una acción reprobable en todo sentido.

Con respecto a las acciones para evitar que se presenten más incidentes de este tipo, donde fueron quemados dos anuncios espectaculares, el funcionario manifestó que se deben realizar labores de vigilancia para evitar esta situación, con el apoyo de las instancias municipales que deben participar, además de señalar que todas las coordinaciones deberán estar atentas para evitar estos problemas.

Por otra parte, con respecto al tema de las invasiones que se registraron en predios en esta ciudad, manifestó que a través del diálogo se desalojó el predio propiedad del Arzobispado, que presentó una denuncia por esta situación, situación que ya se resolvió, aunque se tiene conocimiento sobre una acción similar en terrenos federales pero hasta el momento no se ha solicitado la intervención de las autoridades, “lo extraño de esto es que tenemos 10 días tratando de establecer comunicación con autoridades federales y hasta ahorita no hay ninguna denuncia, por ser un terreno federal lo tienen que presentar ante instancias de este orden, pero no ha sucedido”, agregó el secretario, al considerar como preocupante que se presenten estos hechos que se supone que fueron rebasados hace muchos años y se debe respetar el derecho a la propiedad.

