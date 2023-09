Resalta PRI gestión de Esteban Villegas para atraer inversiones a Durango

Respaldamos a Esteban en su postura respecto a posible postulación de exgobernador: Arturo Yáñez

“Los priistas sabemos qué es lo que NO queremos para Durango”, afirma

“Durango vive el mejor momento de su historia, con la llegada de Esteban Villegas al Gobierno del Estado, ya que desde el inicio se ha mostrado una gran capacidad de trabajo, compromiso, y sobre todo de gestión para la llegada de nuevas inversiones al territorio estatal”, aseguró el dirigente estatal tricolor, Arturo Yáñez.

Dijo que en poco tiempo ya se han registrado dos giras internacionales de promoción de Durango, lo cual habla de esta visión que tiene Villegas Villarreal para buscar atraer esas inversiones que tanta falta le han hecho al Estado y que durante los últimos años no se había hecho prácticamente nada en este sentido.

Con la atracción de esta empresa de clase mundial “Sensata” que se dedica a la fabricación de sensores, que generará aproximadamente 3 mil empleos bien pagados, y con la patente de más de 100 marcas, comienza el cambio en la historia y rumbo de Durango. “Sensata” se ubicará en Gómez Palacio, porque se encontró en este sitio, naves especulativas que propiciaron una rápida instalación de la empresa.

Por otro lado, Yáñez Cuéllar se refirió en torno a la postura del ejecutivo estatal sobre la posible postulación del exgobernador Aispuro Torres, donde advirtió que si lo postulan él se saldría de la Alianza. En este sentido, el líder estatal del PRI respaldó la postura asumida por Villegas Villarreal.

“Nosotros apoyamos lo dicho por nuestro gobernador, ya que no puede ser postulado un perfil que tiene mucho desgaste con la sociedad, que no garantiza votos, pero sobre todo, que dejó a nuestra entidad sumida en una profunda deuda de la cual padecimos los duranguenses”.

De esta manera, el PRI se suma a la voz de Esteban Villegas para exigir seriedad. “El PRI seguirá al gobernador hasta donde él llegue, porque somos un partido institucional que no nos achicamos ante ninguna circunstancia y no abandonamos. Continuamos dentro de la Alianza pero tenemos claro qué es lo que no queremos para Durango”, sentenció.

