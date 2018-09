Respalda Municipio a Solano Mejía

La contralora municipal Rocío Marrufo señaló que las acusaciones de personal de Protección Civil en contra del titular Israel Solano Mejía no proceden, ya que las pruebas no fueron suficientes, por lo que la persona que hizo declaraciones infundadas de acoso podría sufrir una contrademanda si el imputado lo decide por intentar manchar su imagen.

Afirmó que la Contraloría es una institución que se rige por una estricta comprobación de todos los hechos, ya que cualquiera puede hacer acusaciones, pero que las pruebas determinan el veredicto final.

“Justamente hace una semana pusieron una denuncia por parte de esta persona. Nosotros siempre trabajamos con evidencias y al no presentar las evidencias necesarias de un acoso se opta por determinar que no existe. No es nada fácil que se presenten quejas donde se hable mal de las personas sin que se tengan pruebas suficientes”, comentó.

Afirmó que siempre se ha invitado a todos los ciudadanos y a los funcionarios para que se acerquen y presenten su queja, pero siempre y cuando lleven evidencias cien por ciento confiables y tangibles para llegar a una resolución rápida y justa, pues es muy sencillo acusar, pero lo verdaderamente importante es respaldar con pruebas lo que se señala.

Mencionó que la persona que dio estas declaraciones podría sufrir una contrademanda por parte de Solano Mejía en caso de que así lo decida, ya que realmente es levantar un testimonio falso y una acusación grave.

“Nosotros vamos a continuar con este procedimiento, se termina probablemente la siguiente semana, no daremos una sanción a quien presentó las acusaciones, simplemente se le entrega el resultado, pero la persona directamente señalada tiene el derecho de actuar. Hemos revisado constantemente las quejas en contra de su actuar y cada una de ellas carece de evidencias reales y eso siempre ha sido el problema, la falta de pruebas”, finalizó.