Responsabilizan a Marina Vitela de posible fractura en Morena…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Aunque ya se veía venir una clara división en Morena, pocos pensaban que la misma, llegaría mucho antes de que arrancara el proceso electoral local, sin embargo, en los planes de Marina Vitela Rodríguez está cobrar revancha de aquellos y aquellas que se han inconformado con su “postulación” al Senado para el 2024, por lo que no extrañó a nadie que haya interpuesto ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena una queja por orquestar -según ella-, una campaña en su contra para dañar su prestigio y restarle posibilidades de alcanzar una posición el próximo año, lo que de llegar a proceder, definitivamente que fragmentaría al partido desde adentro y con los antecedentes que hay de cuando ese instituto político llega así, el augurio no es el mejor.

Se debe recordar que fueron el empresario Danielo Hernández y la regidora Cinthya Hernández, quienes se la jugaron justamente con Vitela Rodríguez el año pasado y la apoyaron con todo, por la gubernatura, sin embargo, las actitudes de la entonces candidata, dañó la relación, decisiones que se le cuestionaron en su momento ante el riesgo de que le costaría la elección, lo que a final de cuentas ocurrió, por lo que incluso personajes afines a ella, como Betzabé Martínez Arango entonces candidata a la alcaldía de Gómez Palacio también la abandonaron, lo que seguramente aún no perdona Marina Vitela y de ahí, la embestida que ha emprendido en contra de estos personajes jóvenes del morenismo en Durango.

Lo paragógico de todo esto, sería que la Comisión de Honor y Justicia quiera sancionar a Danielo Hernández quien ha sido un impulsor de la unidad dentro de ese partido, a partir de que se definió quién sería la Coordinadora de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación en la figura de Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que el empresario buscó unir en esa misma causa a personajes que apoyaron aspiraciones diferentes como la de Adán Augusto López o incluso del propio Marcelo Ebrard, los cuales, ya están inmersos en el proyecto de la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lo que no era sencillo de lograr, de ahí que no se entienda la postura de la lagunera que en el supuesto, debería sumarle a quien será su candidata presidencial y no restarle como definitivamente es el caso, con altos costos políticos y electorales.

Lo anterior, robustece la idea de que Marina Vitela no debe ser candidata al Senado de la República por Morena, pues está claro que lo único que provocaría, es dividir al partido y de ahí que personajes como Sandra Amaya, Margarita Valdez, Cinthya Hernández, Martha Olivia García y Maribel Aguilera, estén sonando fuerte en el morenismo local para enfundarse en esa candidatura, algo que sin duda, deberá tomar en cuenta Claudia Sheinbaum, si no quiere que se repitan aquí, los mismos resultados del año pasado, en donde Morena lo perdió casi todo a causa de grillas y divisiones que no llevaron a ningún lado, más que a la derrota, escenario que podría repetirse, si no le ponen un alto a la multicitada.

Al tiempo…

